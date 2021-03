‘Maratona di New York’ con Giorgio Lupano e Cristian Giammarini

ArtistiAssociati ripropone oggi una propria produzione di grande successo: il capolavoro di Edoardo Erba, ‘Maratona di New York’, che vedrà ancora una volta protagonisti Giorgio Lupano e Cristian Giammarini. Certo non sarà ancora possibile farlo davanti all’amato pubblico, ma sarà ugualmente emozionante assistere allo streaming della messa in scena direttamente dal Teatro di Latisana, grazie all’organizzazione di ERT-Fvg. Lo spettacolo, che rientra nell’importante rassegna Circuito Aperto, sarà trasmesso gratuitamente venerdì 26 marzo alle 21 sulle piattaforme Facebook e YouTube dell’Ente regionale Teatrale del Fvg e su quella di ArtistiAssociati.

«‘Maratona di New York’ ha corso più di me – spiega nelle note Edoardo Erba -, viaggiato più di me, fatto più carriera di me. E ho la sensazione che vivrà molto più di me. Una sensazione che si conferma ad ogni versione che mi capita di vedere. Se poi ne vedo una come quella di Giammarini-Lupano, la sensazione diventa certezza. Lo spettacolo non tradisce il testo originale, ma lo rilegge, lo re-inventa, lo inserisce in una dimensione drammatica nuova. La regia è modernissima, magistrale: passa indenne dai momenti comici, senza sottolinearli e senza averne paura, e arriva diretta al cuore del dramma fondendo incubo e realtà in una sola dimensione, un'unica grande notte stellata. Notte che gli attori attraversano con una spontaneità che conquista e un'intensità che commuove. Difficile per il pubblico non ridere e non avere i brividi. La prova atletica sul palco è notevole, Lupano e Giammarini non si risparmiano, si partecipa alla loro fatica. La loro corsa è un gesto iperreale e tuttavia compone un disegno preciso, espressivo, rigoroso. Che ipnotizza e coinvolge, lasciandoti alla fine un grumo d'amore e di dolore, da elaborare con calma…».

I due protagonisti presenteranno lo spettacolo, ospiti di Angela Caporale nella rubrica ‘Il teatro a casa tua’, giovedì 25 marzo, alle18.30 sempre sulle pagine FaceBook e YouTube di ErtFVG.

ArtistiAssociati si riavvicina “virtualmente” al suo pubblico in attesa di poterlo incontrare nuovamente dal vivo. L’azienda sta infatti lavorando ad un programma per la riapertura dei teatri, che avrà il suo avvio auspicabilmente a maggio. Ad aprile sarà annunciato il cartellone di eventi che il direttore artistico Walter Mramor sta predisponendo per i prossimi mesi e saranno fornite importanti comunicazioni agli abbonati.