‘Nico Pepe’, la fabbrica degli attori

Molti pensano che il modo più immediato per entrare nel mondo dello spettacolo siano i talent show. Forse, chi pensa che i “15 minuti di notorietà” siano più importanti di 3-5-10 anni di studio, non ha mai sentito parlare della ‘Nico Pepe’. La civica accademia d’arte drammatica di Udine, intitolata al più importante uomo di teatro cittadino del ‘900, sforna da anni attori, registi, ma anche altri professionisti che entrano nel mondo dello spettacolo.

L’elenco dei ‘diplomati’ alla Nico Pepe oggi attivi è lungo. Restando al teatro contemporaneo, i primi nomi da citare sono quello di Alex Cendron, diplomato 15 anni fa, appena visto sui palchi regionali con La locandiera, apprezzato nel ruolo di protagonista in una pièce su don Milani, o Nicola Borghesi, uscito dalla scuola 10 anni, visto al Mittelfest con Il giardino dei ciliegi. Diverse compagnia sono formate quasi in toto da ex allievi della scuola udinese, come L’Amalgama, la Carrozzeria Orfeo, da qualche anno nella programmazione del ‘Rossetti’ di Trieste, e i Vico quarto Mazzini, che hanno pure il sostegno del MiBac.

Alcuni nomi sono ‘estranei’ al teatro: il più famoso è Lodovico Guenzi, voce de Lo stato sociale, visti anche a Sanremo, ma c’è anche il regista Matteo Oleotto, in Rai con la fiction Volevo fare la rockstar, partito proprio dalla scuola in largo Ospedale vecchio, prima di fare il Corso sperimentale di cinematografia. Un vero ‘caso’ è Simone Belli: partito da Udine, ha fondato una scuola di combattimento scenico e un’agenzia di stunt man, girando anche l’ultimo 007. “Ha fatto tutto da solo ed è uno dei tanti eclettici usciti dall’accademia – racconta Diana Barillari, responsabile organizzativa (e molto di più). Lavorano in gruppo e si scambiano gli attori, sono collaborativi, vengono qui a fare i docenti… La nostra scuola ormai ha una tale fama, grazie anche a loro, che alla festa per i 90 anni di Ferruccio Soleri, a Milano, ci sembrava di essere noi le star…”.

Se la percentuale di diplomati regionali è limitata (uno su 10), molti trovano occupazione nelle vivaci strutture della regione. Come Filippo Borghi, uscito nel 2015, nella Compagnia del teatro Stabile regionale da 5 anni; Jacopo Morra, Gilberto Innocenti e Stefano Pettenella, spesso in produzioni al ‘Rossetti’, Natalie Fella, in Arearea o, per restare alla danza, Maurizio Camilli, colonna del Balletto civile di Michela Lucenti. Tra i tanti, anche Francesco Godina e Alessandro Maione, che sta lavorando con l’Elfo e alla nuova versione di Cercivento.

“Vengono qui dal resto dell’italia e portano pure soldi alla città – conclude Barillari - Ogni anno entrano 15 aspiranti attori e crescono le presenze al corso propedeutico per chi non passa il provino e vuole provare altrove. I ‘nostri’ non recitano e basta: ballano, cantano, imparano Shakespeare in inglese…”. Rimangono da raccontare le collaborazioni frequenti con la Russia, l’ingresso nella rete Unesco di scuole di teatro e soprattutto il Premio nazionale Giovani realtà del teatro per compagnie emergenti, registi e attori under 35, che negli anni ha portato molti spettacoli vincitori in giro per l’Italia: Saduros, Où les fleurs fanent, Diario di una casalinga serba, Meno male che c’è la luna, Je suis la mer, Polvere, The hard way to understand each other, Porn-up comedy, Mirafiori Outlet…