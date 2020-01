‘Pinocchio’ di Matteo Garrone al Comunale di Cormons

Riprende, dopo la pausa natalizia, la rassegna CircuitoCinema che a.ArtistiAssociati propone in collaborazione a Visioni d’Insieme grazie al sostegno della Regione Fvg: il lunedì sera, al Teatro Comunale di Cormons, le proiezioni saranno uniche, alle 21.



Lunedì 6 gennaio 2020 sarà proposto ‘Pinocchio’ di Matteo Garrone con un cast eccezionale fra cui Roberto Benigni e Gigi Proietti. La storia: il povero Geppetto, per smorzare la propria solitudine, costruisce un burattino di legno che gli faccia da figlio. Per magia, la creaturina prende vita, desiderosa solo di diventare un bambino vero. Crescere, però, si dimostra un'ardua impresa.



La rassegna proseguirà lunedì 13 gennaio con ‘La Dea Fortuna’ di Ferzan Ozpetek, il 20 gennaio con ‘The farewell – Una bugia buona’ di Lulu Wang e il 27 gennaio con ‘Sorry, we missed you’ di Ken Loach.