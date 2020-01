‘Quartet’ con Pambieri, Quattrini, Ponzoni e Blanc

Una piacevole serata musicale con quattro grandi interpreti: il nuovo anno inizierà al Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo, il 7 gennaio alle 21, con ‘Quartet’, una commedia ambientata in Italia, culla del bel canto, con protagonisti quattro grandi interpreti d’opera. Famosi, energici, irascibili e, insieme, divertenti, vivono ospiti in una casa di riposo. In scena Giuseppe Pambieri, Paola Quattrini, Cochi Ponzoni ed Erica Blanc nel divertente testo di Ronald Harwood diretto da Patrick Rossi Gastaldi.



Cosa accade quando a queste vecchie glorie viene offerto di rappresentare per un galà il loro cavallo di battaglia, il noto quartetto del Rigoletto di Verdi “Bella figlia dell’amor”? Tra rivelazioni, confessioni, invenzioni ed il classico coup de théâtre, i quattro troveranno il modo non solo di tornare alle scene, ma di far ascoltare le loro voci, riscoprendosi giovani e gloriosi come un tempo. Un gioco teatrale e drammaturgico capace di far ridere, riflettere e commuovere.



Dalla commedia di Harwood è stato tratto nel 2012 un film di grande successo diretto da Dustin Hoffman, al suo esordio nella regia. Tra gli interpreti, Maggie Smith, Tom Courtenay, Billy Connolly, Michael Gordon, Pauline Collins.



Le prevendite saranno aperte il martedì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10.30 alle 12.30.