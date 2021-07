‘Rodaridiamo – Quando la grammatica è un gioco’ con ArtistiAssociati

Siete pronti a vivere un’avvincente storia di guerre, di fate e… di telefonate mancate? Stragenerale Bombone Sparone Pesta Fracassone vi aspetta allora nella Corte Marco d’Aviano di Gradisca d’Isonzo, il 19 luglio, alle 21. Per la rassegna ‘Spazio estate ragazzi’ giocheremo quindi con le parole e la grammatica di ‘Rodaridiamo’ un omaggio affettuoso a Gianni Rodari, produzione ArtistiAssociati. Stragenerale Bombone Sparone Pesta Fracassone vuole fare la guerra ma i suoi soldati Giovannino Perdigiorno e Martino Testadura hanno poca dimestichezza con le parole….e gli ordini e i comandi del loro superiore li interpretano a modo loro! A nulla varrà l’intervento di Magogirò con i suoi strabilianti ordigni e del dott. Terribilis con le sue fantomatiche invenzioni! Fata Tin prega affinché la guerra non si faccia… le sue preghiere saranno esaudite?

La rassegna si chiuderà il 26 luglio con ‘Esmeralda la farfalla nel bosco’, la bianca farfalla vola oltre i confini del bosco desiderosa di conoscere il mondo, ma non sempre è bene accolta! Una storia sul valore delle diversità e sul coraggio di vivere liberi

Ricordiamo che in caso di mal tempo gli spettacoli saranno ospitati alla Sala Bergamas.

Per partecipare alle rappresentazioni sarà necessaria la prenotazione inviando una mail a salabergamas@libero.it entro le ore 16 del lunedì della recita. Eventuali posti liberi saranno messi a disposizione del pubblico dalle ore 20.45.