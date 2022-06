‘Sono il Mauro Corona del rap’

Se dovete comprare un solo disco rap, quest’anno, lasciate pure stare i big internazionali e andate senza indugi su Mondonuovo, l’atteso terzo album di Doro Gjat, uscito su tutte le piattaforme digitali venerdì 27 e disponibile in copia fisica solo ai concerti in edizione limitata, perché – giura Luca Dorotea, - “la confezione è un pezzo d’arte”.

Annunciato due anni fa, nato nel periodo più difficile per tutti, ancora più duro per il rapper carnico, l’album è una produzione attuale, riuscitissima, il vertice finora della carriera solista dell’ex Carnicats, partita nel 2015 con Vai fradi – l’album che lo portò al Concertone del Primo maggio e a duettare con Joss Stone – e proseguita nel 2018 con Orizzonti verticali.

Se il primo era immediato ed entusiasta e il secondo articolato e legato al territorio, questo è decisamente più ‘esportabile’, serrato, maturo, contemporaneo, aperto al rinnovamento e – scusate il termine – ‘incazzato’!

“Quando ho finito l’album e ho avuto il quadro completo dei pezzi tutti di fila – spiega Luca/Doro - mi sono detto che Orizzonti verticali era quello che ho sempre voluto fare, perché aveva una sua dimensione: un disco di rap montanaro, che nessuno ha mai fatto né prima né dopo, un mix di diversi stili. Mondonuovo invece è quello che avrei sempre dovuto fare, meno pretenzioso nella ricerca artistica, con un linguaggio più comprensibile”.

Il team creativo è in parte lo stesso dei lavori precedenti, ma l’ingresso nella grande famiglia del rapper romano Piotta, col marchio della sua etichetta La grande onda, rende l’album un possibile crack nazionale. “C’è una volontà chiara di portare il mio progetto oltre i confini regionali, partendo dalla musica. Però, accanto alla mia band, ci sono i produttori Jamie Fields, udinese a Milano, Davare, il tarvisiano Eiemgei e Luca Moreale, eminenza grigia della musica friulana emergente”.

“Col tempo è entrato nell’organico ed è un ingranaggio fondamentale: performer, arrangiatore, sound engineer di livello eccezionale, mi ha guidato bene. Il Piotta, poi, mi ha aiutato a lavorare in maniera più strutturata: per la prima volta, non mi sono sentito solo”.

A livello di stile, accanto a rap e pop ‘intelligente’ c’è anche la trap, ma senza autotune (anzi, poco), perché, tanto per citare un vecchio pezzo di Doro Gjat, “il momento è ora”. Ossia quello in cui, forse, bisogna cercare di essere ancor più diretti, se non c’è più differenza, o quasi, tra underground e main-stream. “Ho bisogno di un cavallo di troia con dentro tutto il resto, da piazzare nel posto giusto in modo che poi la gente scopra tutto quello che ho fatto. Ho lavorato di cesello e ci sono tante cose che avrai notato (sì!, ndr), ma non dirò mai che quello che ho fatto prima mi ha stufato: sono fiero del mio percorso”.

Nel terzo singolo uscito prima dell’album, Montanaro chic, Doro Gjat dichiara con ironia e orgoglio “Sono il Mauro Corona del rap! E’ l’ultimo pezzo che ho scritto, perché nei due anni di stop mi sono guardato da fuori e mi sono reso conto che la mia peculiarità è il mio background: suono nei rifugi, sono diventato un habitué dei concerti nelle location naturali e faccio per il rap quello che Corona ha fatto e fa per la cultura, in un certo senso”.

I giochi di parole e la poesia (vedi Naufrago del cielo, In fuga, Fuori stagione) lasciano spazio negli 11 brani anche a testi diretti ed espliciti, quasi invettive. “Sì: c’è Tourette e poi Cornici, nato dalla voglia di dire ‘che palle, basta!’. E’ un pezzo importante, perché racchiude tutti i malumori usciti dai social: il qualunquismo e la propaganda che ci investono e che mi infastidivano già prima del-la pandemia. Poi il prossimo anno faccio 40 anni: un po’ mi intristiva, ma è uscita una serie di dischi ‘del lockdown’ dei rapper della mia generazione che hanno smesso di imitare i ragazzini e si sono dedicati a lavori più riflessivi. Ecco: voglio fare grown man rap, come dicono negli Usa, essere un artista della mia generazione. Però, il prossimo singolo sarà Stelle filanti, il pezzo giusto per l’estate. L’importante è che il futuro non mi costringa a rinunciare alle ambizioni artisti-che, ma mi consenta di fare sempre musica con professionalità”.