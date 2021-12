‘Tre uomini e una culla’ premiati al Festival di Borgio Verezzi

Grande soddisfazione per ArtistiAssociati per l’assegnazione del premio Camera di Commercio Riviere di Liguria, destinato ogni anno alla rappresentazione di maggior successo del Festival Teatrale di Borgio Verezzi: la 55° edizione della rassegna, considerata fra i più importanti e prestigiosi festival del panorama teatrale italiano, ha incoronato la produzione goriziana ‘Tre uomini e una culla’ testo di Coline Serreau, con Attilio Fontana, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta (quest’ultimo anche regista).



La commedia ha debuttato sul palco verezzino il 20 agosto registrando per tre serate il sold out con una compagnia affiatata e tre protagonisti particolarmente apprezzati dal pubblico e dalla critica (il giornalista Roberto Trovato, nella sua recensione su “Sipario”, li ha definiti “impeccabili” e “interpreti di grandissima bravura”).



Sarà Walter Mramor, direttore artistico e presidente di ArtistiAssociati, a ritirare il prestigioso riconoscimento durante la prossima edizione del Festival 2022. Come tradizione il premio sarà consegnato dal presidente camerale Enrico Lupi. Si legge nelle motivazioni: “Sapiente e ben riuscita miscela di tenerezza e divertimento, la commedia emoziona e strappa sorrisi (irresistibile la scena in cui Lupano e Pignotta si affannano a cambiare il pannolino al bebè, abbandonato davanti all’ingresso della loro abitazione), ma è anche capace di commuovere, quando i tre scapoli si affezionano sempre di più alla bambina, che all’inizio avevano considerato una fastidiosa rompiscatole”.