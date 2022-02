‘Un eroe’ di Asghar Farhadi al Teatro Comunale di Cormons

Prosegue la rassegna CircuitoCinema che a.ArtistiAssociati propone in collaborazione a Visioni d’Insieme al Teatro Comunale di Cormons ogni lunedì con proiezione alle 21.



Lunedì 21 febbraio sarà la volta di ‘Un eroe’ di Asghar Farhadi che torna nel suo paese e dimostra con "A Hero" di sapere infilare come nessuno le derive della società iraniana, logorata dalla burocrazia, la diffidenza, la manipolazione. La storia: Rahim Soltani ha contratto un debito che non può onorare. Per questa ragione sconta da tre anni la pena in carcere. Separato dalla moglie, che gli ha lasciato la custodia del figlio, sogna un futuro con Farkhondeh, la nuova compagna che trova accidentalmente una borsa piena d'oro. Oro provvidenziale con cui 'rimborsare' il suo creditore. Rahim pensa di venderlo ma poi decide di restituirlo con un annuncio. La legittima proprietaria si presenta, l'oro è reso e il detenuto promosso al rango di eroe virtuoso dall'amministrazione penitenziaria che decide di cavalcare la notizia, mettendo a tacere i recenti casi di suicidio in cella. Rahim diventa improvvisamente oggetto dell'attenzione dei media e del pubblico. Ma l'occasione di riabilitare il suo nome, estinguere il debito e avere una riduzione della pena, diventa al contrario il debutto di una reazione a catena dove ogni tentativo di Rahim di provare la sua buona fede gli si ritorcerà contro.



Lunedì 28 febbraio sarà la volta di ‘America Latina’di Damiano e Fabio D’Innocenzo con Elio Germano, Astrid Casali, Sara Ciocca, Maurizio Lastrico.



Concluderà la rassegna, lunedì 7 marzo, ‘Il capo perfetto’ di Fernando Leòn de Aranoa con Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor.