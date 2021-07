‘#Voltalacarta’ omaggio musicale a Fabrizio de Andrè

Il prossimo appuntamento al Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo è uno di quelli da non perdere, sia per gli amanti della musica sia per gli appassionati di chi quella musica l’ha scritta, suonata e cantata.



‘#Voltalacarta - concerto omaggio a Fabrizio de Andrè’, in scena venerdì 9 luglio, alle 20.30, nasce dal desiderio di raccontare Fabrizio De Andrè, a un ventennio dalla sua scomparsa, non solo dal punto di vista musicale, ma dell’artista a tutto tondo, emblema di un cantautorato che ha tracciato un solco indelebile nella musica italiana e non solo. Il nome dello spettacolo, che è anche quello della band i cui componenti provengono da tutte e quattro le province del Friuli Venezia Giulia, evoca la tradizione popolare dei brani De Andrè, miscelata con la modernità dell’hashtag.



Dal punto di vista musicale la scelta è ricaduta per la stragrande maggioranza dei brani sugli arrangiamenti della Premiata Forneria Marconi, anche per celebrare i 40 anni dallo straordinario concerto con De Andrè, che resta tutt’ora uno dei più grandi avvenimenti in ambito musicale italiano.



Ad ogni brano dello spettacolo viene associata l’immagine del 45 giri dell’epoca, a suggellare una sorta di “memoria storico-visiva”, di grande valore soprattutto per chi non ha vissuto quell’epoca, ma ne è comunque fortemente attratto.Sul palco vedremo ed ascolteremo: Simone Bertogna (voce e chitarra); Marco Locatelli (chitarra); Marco Vattovani (batteria); Massimo Pasut (basso); Oscar Pauletto (violino); Didier Ortolan (sassofono); Clara Danelon (cori); Luigi Buggio (tastiere).La biglietteria del Nuovo Teatro di Gradisca (tel. 0481.969753) sarà aperta ogni martedì dalle ore 17 alle ore 19, ed anche da un’ora prima di ogni rappresentazione.L’ingresso a Teatro è consentito indossando sempre la mascherina chirurgica o superiore.