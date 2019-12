‘Yesterday’ di Danny Boyle per Visioni d’Insieme a Cormons

Prosegue la rassegna CircuitoCinema che a.ArtistiAssociati propone in collaborazione a Visioni d’Insieme grazie al sostegno della Regione Fvg: il lunedì sera, al Teatro Comunale di Cormons, le proiezioni saranno uniche, alle 21.



Lunedì 9 dicembre sarà proposto ‘Yesterday’ di Danny Boyle con Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon e Ana de Armas. La storia. “Yesterday” segue le vicende di Jack Malik, un cantante sconosciuto che un giorno viene investito da un autobus mentre è sulla sua bicicletta. Al suo risveglio scopre che nessuno al mondo conosce più le canzoni dei Beatles. Anche su internet non si trovano tracce dei “Fab Four”, sembra che nessuno si ricordi o abbia mai ascoltato una canzone del quartetto di Liverpool. Il giovane musicista comincia così ad incidere e cantare i pezzi del famoso gruppo, diventando in poco tempo una delle più importanti star del pianeta.



La rassegna proseguirà il 16 dicembre con ‘Motherless Brooklyn’ di Edward Norton, il 23 dicembre con ‘L’ufficiale e la spia’ di Roman Polanski, e il 6 gennaio 2020 ‘Pinocchio’ di Matteo Garrone.