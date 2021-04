‘Zecchino d’Oro’: la regione è ferma al 1968

Dal 1959, è il più importante festival della canzone interamente dedicato ai più piccoli e, nonostante i tentativi di ‘imitazione’, lo Zecchino d’Oro mantiene il suo fascino. Non una ‘palestra’ per futuri talenti, ma vetrina di musica ‘per bambini’, la rassegna ha visto la partecipazione di poco più di una decina di baby-cantanti della nostra regione nelle 63 edizioni precedenti.



L’ultima ad aver interpretato una canzone vincitrice è stata, nel 1968, la goriziana Barbara Ferigo, con un brano entrato nell’immaginario collettivo: Quarantaquattro gatti, interpretato ad appena 4 anni! In tempi recenti, un altro friulano ha scritto il suo nome a fianco dello storico Piccolo Coro dell’Antoniano: il produttore e autore udinese Alberto Zeppieri, che nel 2016 ha scritto La vera storia di Noè su musiche inedita di Lelio Luttazzi, nel 2017 Bumba e la Zumba, con musiche di Bobby Solo e la voce della piccola Dania Lascialfari di Cassacco, e lo scorso anno Pippo e la motoretta.



, in programma a dicembre. Dopo l’esperimento riuscito del 2020, messo in campo a causa dell’emergenza Covid-19,per dare a tutti i bimbi d’Italia la possibilità di partecipare senza rischi.i propri video su una piattaforma web dedicata, accedendo al sito zecchinodoro.org.. L’obiettivo non è trovare vocalità straordinarie o piccoli talenti, ma gli interpreti giusti per i brani in gara al prossimo Zecchino d’Oro: un’esperienza indimenticabile che non si esaurisce con la trasmissione televisiva e la registrazione della compilation, ma comprende tante altre avventure.