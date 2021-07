“A Udine la musica è tornata in strada, tra la gente, ed è bellissimo”

Non ditelo troppo in giro, ma se i concerti a Udine sono ripresi con regolarità appena è scattata la zona bianca, il merito è di un onnipresente protagonista della vita culturale udinese che, tutto sommato, non ama troppo autoincensarsi. Il 7 maggio al Caffè Caucigh di Udine è partita un’attesa stagione estiva en plein air, dopo un lungo inverno di astinenza. Il programma del mese di luglio, solo nei week-end, è ricchissimo e conferma il locale come jazz club di eccellenza, aperto anche ad altre proposte. Si va dagli Enigma di venerdì 2 al trio Favot-Valli-Turchet sabato 3, il Duo Bragagnini Čepak questa settimana, il Flavio Paludetti Organ Trio il 16 luglio, il Tryo Yerba il 23. E ancora: Federico Missio & Luca Zennaro, Fabio Stevie Ulliana & Off Limits Band, Anthony Basso…

Non contento, il cantautore, poeta e scrittore Rocco Burtone ha deciso di portare la musica in strada in altre parti della città, dal Centro a via Aquileia, grazie al sostegno di alcuni locali e anche con nuove rassegne come Cont’animazione.



“E’ vero – ammette – siamo stati i primi in città a credere di poter fare live in presenza e io ho lavorato al programma per tutto l’inverno. I concerti all’aperto vanno bene e i musicisti sono entusiasti: avevano una voglia pazza di tornare a suonare e mi ringraziano di continuo, come i clienti, anche se dovrei essere io a ringraziare loro. E’ come se avessimo risolto un problema, ma non è vero”.I concerti sono piccoli eventi per qualche decina di persone, senza numeri importanti, ma costanti nel ‘tutto esaurito’.“Non hai più paura che la gente non venga: prima vivevi alla giornata, ora facciamo musica anche quando gioca l’Italia! A Udine c’è ogni giorno qualcosa: non accadeva da tempo ed è bellissimo riportare la musica tra la gente. Devo ringraziare i titolari dei locali, che hanno capito come la musica sia un valore aggiunto, e in particolare Marco Zoratti, presidente di Confesercenti, che mi ha dato una grossa mano. Ora però speriamo anche nella stagione invernale, altrimenti...”.