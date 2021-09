“Con la pandemia, la vera maschera è quella che abbiamo sugli occhi”

Qualche settimana fa è passato per la sua città di nascita, Pordenone, in coppia con Michele Riondino e per parte dell’estate ha girato l’Italia con Elio Germano e uno spettacolo rodato, Viaggio al termine della notte. Il pluripremiato compositore, musicista e sound designer Teho Teardo è stato invitato a Torino, al TOdays Festival, per presentare un nuovo progetto, il cineconcerto A Man Falling.

Teho Teardo suona La Jetèe, sonorizzazione di un film di culto del 1962, pietra miliare di Chris Marker recensita a suo tempo dallo scrittore visionario J. G. Ballard. “Durante la pandemia - spiega Teho – ho rivisto più volte il film, una pellicola sulla memoria e sul ritorno alla realtà. Anzi, su come ti ricordi la realtà dopo un distacco lungo come il lockdown. Ho pensato che fare una nuova colonna sonora sarebbe stata un’opportunità per rimetterlo in circolazione, e mi sono preso questo rischio perché è un film che andrebbe visto da tutti. Un capolavoro che racconta come ricordiamo quello che è stato e come ci rapportiamo al mondo”.



“Non ci siamo accorti che in pandemia abbiamo la vera maschera sugli occhi, e non sulla bocca, perché molti non si sono più visti. Come il protagonista del film, riviviamo il passato: tutto è diventato un racconto mediato dalle immagini e dalla tecnologia”.“La maschera è un filtro della memoria e quindi è sempre inserita. Pensa alla situazione catastrofica in cui viviamo: il futuro è ormai fortemente compromesso e, davanti all’apocalisse, non potendo immaginare un domani, cerchiamo le risposte nel passato. Non è nostalgia, solo l’unica maniera di cercare risposte per il momento che viviamo”.