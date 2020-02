“Da Muris a Virgin Radio, ecco come abbiamo fatto”

Anche lui pioniere delle radio locali, partito da Radio Nord-Nordest a Muris di Ragogna nel ‘76 prima di passare a Canale 49, Alberto Zeppieri ha attraversato tutta la storia delle trasmissioni via etere. Ed è tuttora l’unico socio fondatore ancora in elenco di una certa Virgin Radio! La storia parte a fine ’70, quando Canale 49, di cui era stato anche direttore dei programmi, passa di mano. “C’erano persone che avevano capito che qualcosa stava cambiando: io mi ero sempre occupato della parte commerciale, oltre che artistica. Con 1 milione a testa, in 13 soci, rilevammo Radio Spazio International, poi un vecchio amico, Mario Pinosa, che aveva appena fondato Italia Network, ma era senza rete di vendita, mi chiese di entrare in società. Era una radio non speakerata come le altre, ma impostata solo con musica dei Top 40, i dischi più importanti del momento, jingle che sembravano nazionali e finte pubblicità di marchi importanti. Convinta la gente che eravamo ‘grandi’, abbiamo fatto il salto, creando nastri da mandare ad altre radio con un marchio forte, programmi già pronti e pubblicità nazionale: ‘entra anche tu nel mondo di Italia Network’...”.

Nell’82 nasce il primo franchising radiofonico a Nordest. “Molti pensavano fossimo emanazione della Fininvest e noi abbiamo alimentato questa voce. Con le royalties delle radio affiliate, abbiamo fondato 4 società di area. Nel ’90, con la regolamentazione dell’etere della Legge Mammì, abbiamo richiesto la concessione governativa nazionale: una volta accordata, dovevamo trasformare la nostra piccola Srl in Spa con almeno 500 milioni di capitale sociale. Io e Mario restiamo, ma per coprire il territorio italiano servivano soldi veri, miliardi! Così è entrato il gruppo Rcs e io sono diventato socio fondatore di Rcs Broadcast. Dismesso quel settore, il gruppo ha venduto ad Alberto Hazan, fondatore di Rete 105, che aveva acquistato anche radio Montecarlo e fondato il gruppo Finelco: incontrato Richard Branson, ha creato anche Virgin Radio, oggi nel gruppo Mediaset. Come socio, anche se con una piccola percentuale, vado ancora alle assemblee: il marchio e le frequenze sono sempre quelle della Finwork, la società che fondammo a Udine dal notaio Frattasio”.