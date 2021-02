“I concerti si possono fare, ma non in Italia”

Dopo un 2020 tragico, anche il 2021 non si annuncia favorevole per i concerti dal vivo, al punto che le superstar e alcuni grandi festival internazionali hanno dato già appuntamento al 2022. Impossibile garantire i live in presenza e in sicurezza quasi ovunque, esclusi Paesi che hanno scelto di chiudere da subito i confini come l’Australia. O come Dubai, dove a Capodanno i Kiss hanno realizzato il primo concerto non ‘da remoto’ in era Covid.



A lavorare per un evento unico c’era anche Riccardo Ceconi, un friulano emigrato da 8 anni nell’emirato, ex musicista della scena regionale (“ma non c’era futuro…”) e recensore di concerti per ‘il Friuli’, prima di passare ‘dall’altra parte’, diventando technical director e production manager per grandi eventi live, corporate e governativi in un’area dalla mille possibilità.



Come si passa dal Fvg al Middle East?



“Sono partito per un offerta di lavoro di 3 settimane con Ilaria, ora mia moglie, e poi mi sono trasferito a Dubai, aprendo la mia agenzia, Platypus. All’inizio sembrava un’opzione interessante, poi è diventata un mercato internazionale. Dubai è vista come un Paese di Bengodi dove la gente siede su fontane di petrolio, ma in realtà ci sono tanti progetti di sostenibilità ecocompatibile che non sempre arrivano all’estero, investimenti molto più mirati che in Europa. Qui piantano alberi e irrigano il deserto, ci sono i parchi solari… Un modello diverso, lontano dall’esperienza all inclusive in un albergo”.“Io ho iniziato spingendo i bauli, facendo il runner e il facchino: la vera scuola che mi ha fatto capire come funziona il giocattolo e quali sono i problemi. Ho lavorato per il grande musical Notre dame de Paris, la mia ‘palestra di roccia’, e mi sono creato gli skills. Oggi sono direttore di produzione per progetti multinazionali e, anche se vivo la rivoluzione digitale, resto fedele all’idea che devi iniziare montando un palco! Oggi, invece, a 25 anni escono dall’università e non sanno come si affronta una produzione...”.“Dubai è l’unico posto al mondo aperto al turismo, per cui la crew che gira con i Kiss da 20 anni ha potuto viaggiare con opportuni isolamenti. Lo abbiamo fatto in tempi brevi per dare un segnale a tutto il mondo dei live: si può fare, se correttamente, con la sanificazione e il distanziamento. Come safety manager, devi mettere in pratica le linee guida, garantire al 100% che i membri della band non entrino in contatto con nessuno. Facendo 400 test al giorno, abbiamo isolato solo 3 positivi tra quelli che montavano il palco”.“Erano gli ospiti dell’albergo Atlantis, davanti al mare, col palco vicino alla piscina centrale. La gente poteva assistere dai balconi delle stanze o in platea, vicino alla piscina, in piccoli cluster da 6-8 persone distanziate. Una produzione in stile Las Vegas, da 10 milioni di dollari, andata anche in streaming su un canale on demand, visibile in tutto il mondo, grazie a qualcosa come 50 telecamere”.“Devi trovare investitori privati e vendere a un pubblico abbiente, ma se ci pensi, anche Vasco a Modena Park è stato realizzato con un budget simile. Solo che c’erano 210 mila persone e l’incasso è arrivato dai biglietti, non da una joint venture di investitori nata per dimostrare che i concerti si possono fare”.“Ci sono altri progetti: la Coppa del mondo di calcio nel 2022 in Qatar, che dovrebbe portare lavoro a tutta la regione. Poi l’Expo a Dubai, rimandato di un anno, anche se da questa settimana apriremo il padiglione della sostenibilità: è un progetto che abbiamo iniziato a studiare molti anni fa. Fra un paio di settimane sarò in Arabia a fare la Formula 1 con auto elettriche, un altro dei tanti eventi internazionali cui lavoro”.“I finanziamenti qui sono pubblici, per promuovere il turismo, ma ci sono anche altre forme di entertainment. Teatri e cinema sono aperti, anche se da qualche giorno hanno sospeso i piccoli concerti nei bar. Ripeto: facendo questo lavoro, vedo che le cose fatte in maniera corretta si possono realizzare. Però non sarà come prima, almeno per un po’ di tempo, con 10 persone per mq a pogare sotto il palco…”.“Da un paio di anni sono resident stage manager a Umbria Jazz. Ad aprile 2020 hanno cancellato tutto e quest’anno forse chiameranno solo artisti italiani. Si può fare, con controlli seri e procedure rigorose, perché l’alternativa è vivere una vita senza entertainment e svago. Chi è a casa, perché non trova più lavoro in questo settore, fa fatica a reinventarsi e si sente come se gli stessero rubando il tempo”.