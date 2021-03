“Io, l’ultimo vero ribelle a Sanremo”

Già sono pochi, come spieghiamo nell’articolo a lato. Se poi ci si mettono anche le ‘pastette’ dei concorsi canori di un certo livello in Italia, allora si può dire che per i friulani a Sanremo non è facile. Prendiamo il caso di Miani: nel 1985 arrivò secondo tra le ‘Nuove proposte’ con Me ne andrò, un brano elettro-pop in perfetta sintonia coi suoni del periodo. L’anno dopo tornò e, invece del trionfo, fu… un tonfo! A 35 anni dalla débâcle, scaduti i tempi di… prescrizione, Giovanni Miani da Remanzacco si toglie qualche sassolino dalla scarpa e spiega perché, in quell’indimenticabile 1986, tutto andrò storto.



‘Ribelle su questa terra’ era diversissimo da ‘Me ne andrò’. Ricordiamo come si piazzò?

“Arrivò ultimo: per questioni politiche e non perché era brutto. Anzi, guardava avanti, verso altri mondi musicali. Una dimostrazione che in questi ambienti, in Italia, la meritocrazia non esiste. In sostanza, già nell’85 ero stato fregato: avevo vinto, la giuria popolare si era espressa chiaramente – e ci sono le telefonate Doxa al pubblico da casa a testimoniarlo - ma venne scelto un altro artista. O un’altra, andate a controllare! Il problema è che l’etichetta aveva investito 300 milioni di lire dell’epoca, che l’artista doveva ‘restituire’ facendo serate in giro. Siccome voleva solo teatri e non le feste di piazza, quelle che fanno i ‘numeri’, mollò tutto”.



“Nel senso che è sparita proprio, senza il minimo successo. Anche se risultava ‘vincitrice’, è stata bannata dal festival e dimenticata dalle case discografiche”.“La mia etichetta aveva preparato un pezzo che doveva essere la consacrazione. Siccome ero il vincitore ‘vero’ delle Nuove proposte, venni promosso tra i ‘big’, e infatti trovi il pezzo nella compilation ufficiale dell’86: un disco che incassava un miliardo di lire! Ribelle su questa terra era davvero forte e in più il patròn del Festival voleva me: avevo 20 anni, ero un prodotto in ascesa. Invece la mia casa discografica, che non poteva competere con etichette più grandi, scelse all’ultimo di mandare un altro nome tra i big e io finii di nuovo tra i giovani! Come rimandare in prima elementare uno che è stato promosso in seconda…”.“Non ci ho visto più. Ricordo sedie che volavano... Alla fine, sono andato controvoglia e se vedi le foto ufficiali su Sorrisi & Canzoni, ho una faccia tristissima. Ero proiettato su tutt’altro progetto, ma per invogliarmi mi dissero: ‘Preferisci essere ultimo dei primi o primo degli ultimi?’. Invece, la prima sera mi ritrovo ultimo assoluto: scartato! Anche tra i giovani i giochi erano già stati fatti e non potevano cambiare tutto in una settimana…”..“E’ stata una gestione squallida e controproducente per tutti: artista, produttore e casa discografica. Per fortuna, poco dopo mi portarono a Mosca per Sanremo nel mondo, con Milva, Battiato, Bertè, Mango, Arbore.. Un periodo di soddisfazioni, con concerti da grandi numeri in teatri, palazzetti e stadi. Mentre qui l’effetto-Miani scendeva, là saliva! Ero un big per davvero, frequentavo grandi artisti locali, ho persino stampato in Russia un disco in italiano”.“No. Poteva essere un altro percorso. Se le cose venivano fatte con criterio, magari mi facevano aspettare un anno e sarebbe stato diverso. L’anno prima nessuno si aspettava il trionfo di un ragazzo di campagna. Forse ho pagato anche il fatto di essere friulano: non avevo sostegni politici“.“No. Anche qui non si riconosce un’attività fatta di sacrifici: molti considerano questo lavoro un hobby e non ‘la vita’. La musica non è considerata un business: ancora oggi mi dicono ‘ti ho visto al festival!’ e mi chiedono di andare a fare due canzoni in qualche manifestazione, ma gratis!”.“Il mio riscatto. Ho iniziato a volare da solo: grandi Dj hanno usato i miei brani, come Tu vivi nell’aria (il remix di Gabry Ponte ha 15 milioni di views su You Tube, ndr). Ora riesco a vivere come autore, con un giro di orchestre che canta le mie canzoni. O meglio, riuscivo: si è fermato tutto da un anno e non arriva più un euro in diritti d‘autore”.“Per curiosità: non mi fa impazzire. Ci sono giovani forti sui social, un mondo di artisti sconosciuti al grande pubblico, ma che hanno un loro ‘giro’ di fan. Anch’io ero diverso, ma un ribelle vero: più di Sfera Ebbasta di sicuro…”.