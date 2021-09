“L’isolamento favorisce la contemplazione”

Anticipata da qualche giorno da una sorta di ‘installazione subacquea’ nella piscina del Palamostre, fino al 5 settembre torna a Udine Il suono in mostra, rassegna di sound art nata e ospitata in città per il sesto anno consecutivo grazie all’associazione Continuo - Spazioersetti in collaborazione con il Comune di Udine e altre realtà culturali cittadine. Un’edizione concentrata in sette luoghi rappresentativi di Udine, da poter fruire con una percezione differente: una mostra dove il suono e l’ascolto sono protagonisti essenziali insieme alle architetture della città. E dove sarà possibile ascoltare e vivere da vicino suggestive installazioni sonore realizzate appositamente per la rassegna, dopo accurate ricerche.

Temi ecologici e sociali, arte, letteratura, l’anniversario della morte di Dante Alighieri sono tra i temi trattati dalle opere sonore ospitate quest’anno in siti e architetture prestigiose del Centro per offrire esperienze originali di ascolto e contemplazione: dalla corte di Palazzo Morpurgo alla Galleria Spazioersetti, dal velario di Palazzo Garzolini di Toppo Wassermann alla Galleria Tina Modotti - ex Mercato del Pesce, dalla salita del Castello al campanile del Duomo, nel quale quest’anno per la prima volta sarà possibile avere il privilegio di accedere.



A realizzare le opere, il collettivo di artisti italiani Ground-to-Sea Sound Collective, il duo formato dal compositore Luigi Turra e dalla gallerista Belinda Guerriero, il musicista e compositore statunitense Alvin Curran, il gruppo svedese Audiorama e il compositore tedesco Richard Spaeth.Tra gli autori, oltre che ideatori e curatori della rassegna, anche la coppia udinese formata dagli architetti e sound artist Antonio Della Marina e Alessandra Zucchi, che col sostegno di alcuni consulenti (come Nicola Catalano di Rai Radio 3) hanno allestito un festival “non di artisti, ma di spazi vestiti di suono. Lo stimolo arriva dalla volontà di visitare e ‘abitare’ uno spazio creativo e il nostro lavoro è quello di innescare questo incontro nel luogo giusto: pensiamo al velario di Palazzo Garzolini di Toppo Wassermann, con la sua acustica unica”.Con la pandemia che rende ancora complicata la fruizione di uno spettacolo,. E’ un’esposizione – spiegano gli ideatori – e non causa ‘assembramento’, quindi possiamo gestirlo bene, anche se ci sono 2-3 posti chiusi in cui vengono adottate le misure di sicurezza. Al di là dell’emergenza, è una proposta che resiste abbastanza bene, perché visitare certi luoghi in solitudine, o in pochi, è molto meglio. L’isolamento, in sostanza, favorisce la contemplazione e, se purtroppo limita nei numeri, innalza la qualità”.Tra i diversi partner di questo anomalo festival, l’Università degli studi di Udine, il Festival di Topolò, Audiorama - Swedish Centre for Spatial Sonorities, Die Datscha e.V. di Stoccarda e l’Istituto di Scienze Marine, che ha reso possibile l’anteprima dell’intera rassegna, sorta di ‘audiolibro’ nella piscina del Palamostre che comprende le registrazioni subacquee raccolte nell’alto Adriatico nell’ambito del progetto Soundscape.“Una ricerca scientifica scoperta quasi per caso – raccontano Della Marina e Zucchi – che per noi si è tradotta in un matrimonio immediato. Le registrazioni subacquee di altissimo livello realizzate per progetti scientifici ci hanno offerto ottimo materiale su cui lavorare: centinata di ore di registrazione, un progetto realizzato durante pandemia, quando anche il ‘traffico’ marino era ridotto ai minimi. Il suono per noi rimane un pretesto per parlare di altro: ecologia, architettura, temi sensibili. Il suono è un trigger che deve innestare sempre una riflessione su qualcos’altro”.