“La musica live è ferma da due anni”

La pandemia ha colpito tutti, così si dice, però la crisi economica ha misteriosamente risparmiato alcune categorie e colpito duramente certi settori. Tra i principali, il mondo dello spettacolo e in particolare quello della musica live, che da 24 mesi vive nell’incertezza, tra brevi riaperture e nuove restrizioni. La BPM Concerti è una delle prime dieci agenzie nazionali di booking, ha sede a Milano, ma il fondatore e amministratore è il pordenonese Attilio Perissinotti, che 30 anni fa ha iniziato ‘in casa’ con la Virus e poi si è ampliato su tutto il territorio, senza contare la fruttuosa parentesi inglese, quando fu il primo a portare Oltremanica alcuni big della musica italiana. “Abbiamo stretto i denti per due anni – ammette - ma il calo del fatturato rispetto al 2019, nei due anni passati, è stato tra il 90 e il 92%. Abbiamo portato avanti piccoli eventi durante le ‘finestre’ estive, abbiamo ricevuto finanziamenti ministeriali insufficienti e come tutti speriamo di ammortizzare le perdite nei prossimi anni. Però…”.



“Non so se i club sono in grado di sopravvivere: in Friuli ne sono rimasti pochissimi. I palazzetti, poi, con le attuali restrizioni della capienza, sono insostenibili sia economicamente che a livello scenico, perché con un pubblico limitato nel numero e lontano dal palco sarebbe uno spettacolo poco coinvolgente e privo di empatia. L’estate è un punto di domanda: nessuna sa cosa si potrà fare e con che numeri, e poi non sarà così semplice tornare a livello emotivo a concerti da 20-30-40 mila persone, neanche quando tutto finirà. C’è paura, specie tra gli over 20-25enni, cioè una buona parte del pubblico, e la socialità è stata sgretolata. Spero di sbagliarmi, ma temo ci vorrà tempo perché la gente si riabitui a tornare a vedere concerti di un certo tipo”.“I Pinguini tattici nucleari avevano fissato il primo tour nei palasport a febbraio 2020, dopo Sanremo, dove erano stati i vincitori ‘morali’. Stavano provando da qualche giorno, quando l’intero tour, tutto sold out dalla ‘data zero’ a Pordenone, è stato cancellato: il primo in Italia. Ti lascio immaginare lo stato d’animo di una band che suonava anche 100 date l’anno ed è ferma da allora. E’ anche una questione di numeri: non possiamo portare un nome da 30 mila biglietti venduti per una sola data a concerti da mille spettatori”.“In Inghilterra e negli Usa i live e qualche festival sono ripartiti. Per noi sarà un problema anche psicologico: c’è voglia di suonare tra i musicisti, tutti professionisti, ma non sappiamo se tutto il pubblico tornerà a vederli. Pensa a chi nel 2019 ha comprato il biglietto per un artista che a 16 anni lo faceva impazzire: siamo sicuri che dopo 4 anni gli piaccia ancora? Per non parlare dell’aspetto tecnico: abbiamo perso fonici, tour manager…, gente che ora lavora nei trasporti e nella logistica, e chissà se li recupereremo”.“Io ci credo ancora, ogni volta che sposto un calendario al semestre successivo. Per ora, ho organizzato il tour dei Jethro Tull in Italia: lo abbiamo spostato 4 volte e abbiamo deciso di buttarci, fissando 5 date nei teatri a febbraio. Ad aprile avremo Joe Jackson e a maggio gli Yes, anche se oggi come oggi l’Inghilterra è un doppio problema: con la Brexit, hanno permessi di lavoro con costi più elevati, e i tempi in cui portavamo a Londra i vari Battiato, Pino Daniele, Ligabue, Capossela, Negrita, Lo Stato Sociale, Litfiba, Allevi, Morgan e pure Fiorello sono finiti. Dal 1° gennaio è molto più difficile e oneroso e se non cambia qualcosa a livello legislativo, sarà la mazzata finale”.