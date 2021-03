“Nel dolore, la musica mi ha salvato la vita”

Può essere letta come una storia di nuova ‘emigrazione’, ma anche di grande dramma familiare legato alla pandemia, e di rinnovata speranza. Giornalista, scrittore, conduttore radio e tv, il triestino Ricky Russo si è trasferito da anni a New York, dove ha trovato il modo di far diventare la musica, la sua più grande passione, un lavoro vero. Fino a un anno fa, quando il Covid ha attaccato violentemente la sua famiglia, portandosi via il padre dopo lunghe sofferenze.



Tornato a Trieste, Ricky combatte da mesi contro il dolore, con l’idea fissa di tornare nella Grande mela per ricominciare ancora ed essere, come sui biglietti da visita stampati all’epoca del primo trasferimento, “l’uomo più entusiasta di New York”. Anche se la strada è lunga e complicata, al punto da spingerlo a privarsi di un pezzo della sua vita: la sterminata collezione di cd e vinili.



“La prima volta andai a New York nel settembre 2012 per tre mesi, come investimento di vita – racconta – Venduta l’auto e quello che non mi serviva più, ho provato a vedere se potevo realizzare i miei sogni. Nel giugno 2013 sono tornato con il visto da giornalista, ho collaborato con America Oggi e una radio del New Jersey. Poi ho iniziato a lavorare a un progetto: ho studiato la città, e ho creato una serie di walking tour, escursioni guidate a piedi, per turisti italiani, fuori dai soliti percorsi, dedicati a musica, cinema, street art, serie tv. Alla cultura pop, insomma. Negli anni, poi, ho anche fondato una web radio e organizzato concerti al Bowery Electric, portando gruppi come i Tre allegri ragazzi morti”.



Per sette anni, il lavoro di guida turistica gli ha permesso di vivere nella città più cara del mondo e di entrare a far parte del Ganyc, l’associazione di guide di New York. “Nel febbraio 2020 ho fatto un corso di perfezionamento con esame finale: un walking tour che racconta gli esordi di Bob Dylan negli Anni ‘60 a Greenwich Village. Già appena arrivato in città, del resto, mi ero recato non a Times Square, ma nella Bowery, nei luoghi dove avevano vissuto scrittori come Burroghs, musicisti come Lou Reed, Patti Smith, John Lennon… Sulle tracce dei miei miti, mi sono costruito un lavoro che funzionava alla grande, perché a New York c’è meritocrazia: se hai un’idea, ci arrivi. A Trieste, invece, rimani un ‘mona’…”.Un anno fa, dopo aver accompagnati i turisti ad Harlem sulle orme della black music (messa battista della domenica mattina compresa!) e ‘Vip’ come Jovanotti e il console italiano a New York, Francesco Genuardi, mentre stava lavorando a nuovi tour a Philadelphia e Washington sulle orme di grandi artisti e musicisti e sui set di film famosi, la pandemia è entrata di prepotenza nella sua vita. “Mio padre è stato uno dei primi ad ammalarsi, il 29 febbraio. Ero venuto per festeggiare i suoi 71 anni e poi sono tornato a New York, fino a maggio. In una settimana è peggiorato, è stato trasferito a Udine, dove ha combattuto per sette mesi, anche intubato in terapia intensiva, combattendo come un leone fino all’ultimo giorno, invano”.Se la pandemia ha sconvolto le vite di tutti, la famiglia di Ricky e della sorella Elisa (con la quale ha formato per anni una apprezzatissima coppia di conduttori radio-tv, The Russos), ha sofferto ancor di più. “E’ stato un lunghissimo incubo che ci ha devastati, perché era una persona sanissima, senza patologie, oltre che il mio maestro, l’unico riferimento e il più grande supporter: da New York, l’ho chiamato ogni giorno, per anni. Ora vorrei tornare negli Usa, perché non ho perso l’entusiasmo che avevo usato come motto sui biglietti da visita: fa parte di me. C’è grande dolore, ma anche voglia di reagire e rimboccarsi le maniche. Quando cadi, devi rialzarti, anche se fa malissimo...”.A Brooklyn, Ricky ha lasciato la sua casa, la fidanzata americana (“non la vedo da maggio”) e il suo lavoro di guida alla ricerca delle orme del punk, rock, jazz, della Beat Generation, di fenomeni come Madonna e Bruce Springsteen o film di culto come I guerrieri della notte. “Appena possibile ci tornerò: il mio cuore è là, però bisogna avere pazienza e forza. Servono anche soldi, perché solo il visto mi costerà 8 mila dollari e New York ora è a terra. Per questo ho deciso di vendere la mia collezione di cd e vinili: migliaia di pezzi che non porterò a New York”.Non una scelta ‘disperata’, come purtroppo sta accadendo a molti, vittime della crisi economica globale, ma consapevole. “Mi sono detto: ‘perché tenere tutta questa roba in un armadio, quando può riprendere vita e portare entusiasmo ad altre persone?’ La risposta è stata grandiosa: ho aperto una pagina Facebook, è diventato un lavoro che mi aiuta anche mentalmente e sto vendendo quasi tutto. La musica sarà sempre nella mia vita e non scomparirà assieme a qualche migliaio di dischi: mi ha salvato la vita, anche concretamente, più di una volta”.