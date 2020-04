“Pillole audio senza controindicazioni”

Le tante dirette che stanno facendo sui social molti artisti, compresi i big della musica, i flash mob alle finestre, le lezioni di musica online degli insegnanti, sono una chiara dimostrazione che la musica è una parte fondamentale della vita. In questo periodo di isolamento forzato, in cui il settore musicale è pesantemente colpito, la necessità stimola gli addetti ai lavori (e non solo) ad inventarsi cose nuove che si adattino al momento. Così Monica Zinutti e Nico Odorico, titolari dello studio di produzione musicale Angel’s Wings Recording Studio di Pantianicco, un angolo di tecnologia ‘da metropoli’ nel mezzo della campagna friulana, hanno deciso di riprendere e attualizzare ai tempi l’iniziativa già realizzata con i ‘live in studio’, portando su Facebook dirette streaming online serali per ‘connettere’ artisti, addetti al settore e tutti gli appassionati.



La coppia – nel lavoro e nella vita – ha creato ilsi collegano in diretta streaming sue per un’oretta portano lo spettatore ‘a distanza’ dentro il loro mondo e i loro studi, mostrando i processi e i segreti di registrazione e missaggio delle canzoni. Intervengono anche ospiti esterni, come artisti ed addetti al settore, che tramitevengono ‘connessi’ in diretta e partecipano alla trasmissione: una possibilità anche per chi si collega da semplice spettatore.“Già al termine della prima trasmissione online - racconta Monica -, moltissime persone ci hanno ringraziato per l’iniziativa, spronandoci a continuare. Così ci siamo attrezzati: utilizzando macchine fotografiche come telecamere e un software apposito, abbiamo allestito una regia video per trasmettere online. Queste sono le uniche pillole che vorremmo prendere per superare il Coronavirus: non hanno controindicazioni e si svolgono tutte le sere sulla pagina Facebook Angel’s Wings Recording Studios”.