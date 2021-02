“Ritorniamo a incontrarci senza nostalgia”

Se lasciarsi non è possibile, come cantava un certo Battisti qualche decennio fa, reincontrarsi è auspicabile, anzi necessario. Lo sostiene Mattia Del Moro, friulano ‘expat’ a Milano, che dopo aver chiuso la parentesi Brown & the Leaves - un mix di cantautorato ‘nordico’ e tropicalismo – ha pubblicato per Carosello Records una brillante serie di singoli e l’Ep Balìa.

Venerdì 19, la label milanese ha rilasciato il primo, vero album di Delmoro: Rendez-Vous. Un incontro tra canzone d’autore italiana, pop colto, elettronica e sapori ‘disco’ che vuole essere soprattutto un’esortazione a ritrovarci tutti quanti, il prima possibile.



Rendez-Vous al posto di ‘incontro’ fa molto formale, un po’ ‘milanese’…

“E’ una parola con tante suggestioni: a me interessava quello letterale di appuntamento, ma soprattutto la forma verbale, che riassume l’animo esortativo dell’intero album. Il francesismo un po’ desueto ha a che fare col ricordo del passato, legato alla voglia di incontrarsi di nuovo per riprenderci quello che avevamo lasciato in sospeso nella vita precedente. Da un lato la malinconia e i ricordi, dall’altro la voglia di guardare al futuro, senza fermarsi troppo sul passato”.



La pandemia e il lockdown hanno in effetti spinto molti a rifugiarsi nel passato. Insomma, magari usciremo dalla crisi, ma non dalla ‘retromania’?“Mi rendo conto che c’è voglia di tornare indietro e rincorrere quello che è più confortevole e già conosciamo. Io non sono un nostalgico e quando cito il passato metto assieme cose diverse. Il problema dell’Italia, e lo dice uno che ha vissuto anni all’estero, è che viviamo come ‘retromania’ anche la tradizione. Non abbiamo mai fatto diventare una bandiera quello che abbiamo esportato, musicalmente parlando. Siamo sempre insoddisfatti: non ci va bene il passato e non sappiamo vivere il futuro”.“In Inghilterra nessuno fiata se qualcuno suona come i Beatles, da noi c’è sempre voglia di nuovo, ma non si sa bene cosa. Le mie citazioni sono a volte esplicite, altre incoscienti: anche se vengo dall’architettura e mi piace la musica geometrica e proporzionata, come la house e la techno, voglio far ascoltare quello che amo e metterci qualcosa in più. Un ‘tocco mediterraneo’: una grande risorsa, ma anche un modo di prendermi un po’ meno sul serio e stemperare convinzioni. Come quella, diffusa, che la musica per far ballare sia facile da comporre: in realtà è molto complessa”.“Eh, mi piacerebbe: è un palco che ho sempre rispettato. Questa è l’edizione più indie che si sia mai vista, anche perché la contrapposizione tra underground e mainstream in Italia si è uniformata. Statisticamente, con più offerta in giro dovrebbe esservi più varietà, invece ci sono due-tre filoni e non è rilevante far parte di uno piuttosto che di un altro, anche se poi è difficile essere definiti originali”.“L’ho vissuto tutto a Milano, tranne il Natale in Friuli, ed è stato tosto. Con la seconda ondata siamo caduti in ginocchio e tutti quelli che avevano sogni da realizzare si sono visti bloccati. Si lavora di settimana in settimana e abbiamo esaurito tutta l’energia per fare previsioni. Spero che la musica torni com’era o trovi forme egualmente emozionanti, se non le stesse. Forse ci saranno altre modalità di fruizione, ma per ora si sono dimostrate fallimentari”.“Da fuori l’immagine è cangiante: lo vedo un po’ sofferente, almeno la mia Carnia. La mia generazione ha ripreso ad emigrare ed era una cosa che tutti hanno sempre messo in conto, automaticamente, tranne i boomer, ossia i coetanei dei miei genitori, che hanno avuto più fortuna. Il mio legame col Friuli e la sua architettura è fortissimo: per il video di Aria, l’ultimo singolo uscito prima di Rendez-Vous, sono tornato a girare a Lignano. E’ il mio set ideale, affascinante come l’atmosfera di certe serate estive che vorrei ricreare. A Milano c’è gente che non ha mai visto queste architetture e pagherebbe grandi cifre per girare video, spot… Il Friuli è sempre parte integrante della mia attività e poi, come qualità della vita, è tutta un’altra cosa: vallo a spiegare che lì un bicchiere di vino costa poco più di un euro…”.