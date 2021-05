“Serve un album per ripartire dopo la crisi”

Ci sono molti modi per reagire alle avversità e alla più grande degli ultimi anni, la pandemia. Quello scelto da Eliana Cargnelutti, già enfant prodige e blueswoman friulana di fama ormai internazionale, non è scontato: utilizzare il tempo ‘sospeso’ per preparare con calma un album intero, permettendosi ospiti di livello mondiale che solo un anno fa, forse, non sarebbero stati possibili.

E decidere, controcorrente, di pubblicarlo in cd, il formato ‘fisico’ che molti considerano fuori moda. Il risultato è AUR, l’album che uscirà il 7 maggio, anticipato dal singolo Who is the monster. In tutto, dieci brani realizzati con la sua band (Simone Serafini basso, Michele Bonivento piano e Hammond, Carmine Bloisi batteria) e tanti ospiti, da Charlie Bonazza a Christian Rigano e Ronnie Grace, dal bassista di Tiziano Ferro (e tanti altri) Reggie Hamilton all’armonicista inglese Will Wilde, fino a due veri ‘sogni’ realizzati: Eric Steckel, ex bambino prodigio che ha inventato il blues metal e soprattutto la stella Ana Popovic, icona del rock blues Usa e punto di riferimento di ‘Miss E’ da sempre.



“Abbiamo lavorato a distanza, io in Friuli, lei a Los Angeles – spiega - Adesso siamo tutti più vicini, anche perché non esiste più l’idea di rockstar. Tutti scendono dal piedistallo, perché il business si è ridotto. Certo, sarei voluta arrivare anche a Joe Bonamassa, ma sarà per la prossima volta: a 6 anni da Electric Woman, avevo fretta di far uscire un album nuovo”.“Sì, per non rinnegare le mie origini. Sono contenta di partire da qua, anche se ti dà meno credibilità, ma io vorrei vivere qui e suonare all’estero. E’ il tributo a una terra che forse non ha creduto troppo in me, perché porto in giro un’italianità che qui non riconosciamo: non sappiamo quanto siamo fighi all’estero. AUR, poi, è il suono basso del theremin che apre l’album: una specie di terremoto anche interiore che rappresenta la ripartenza dopo un periodo di crisi, anche personale. L’album è una catarsi, come accade nel blues: un nuovo inizio, un nuovo movimento”.“Sì, con la voce della brasiliana Francisca: volevo arrivare a più gente possibile, facendo comunque solo cose che mi piacevano. Molte colleghe all’estero stanno riprendendo solo atmosfere del passato: io non ce la faccio, anche per rispetto alla fanbase guadagnata in 10 anni di carriera, però inizio un po’ a scostarmi dal blues”.“Oggi il mercato non esiste più e gli album ‘fisici’ sono una forma di promozione da vendere agli show e per promuovere i live. Io faccio parte dell’ultima generazione ancora legata al concetto ‘fisico’ della musica. Inoltre, dopo due album con un’etichetta europea, ho scelto di fare tutto da sola perché il lavoro delle label è sempre più marginale: puoi farlo da casa, come ho fatto io per quasi un anno, e investire di più in promozione”.“A luglio sarò sulla copertina di Blues in Britain, e senza aver speso nulla! Il mercato inglese è interessante: ci sono già date sicure a novembre e gennaio 2022, in un grosso festival. I tour estivi sono in bilico, o rimandati: a giugno avevo diverse date in Germania, ma staremo a vedere. E per quanto riguarda gli altri progetti, la mia ex etichetta mi ha chiamato per fare il Blues Caravan a giugno, ma sarà dura. E con le Strange kind of women, l’unica tribute band tutta al femminile dei Deep Purple, abbiamo così voglia di suonare che andremmo ovunque! Di sicuro, anche in questo caso, c’è l’Inghilterra nel futuro, ma nel ‘22”.“Dopo aver completato le date del tour 2020 in tempo, ho fatto 4-5 concerti estivi e poi mi sono messa a scrivere l’album, nota per nota, con le idee chiare, suonando ogni sera a casa da sola, prima di passare le partiture alle band. Poi, come tanti musicisti, c’è l’insegnamento: ho iniziato le lezioni online già un anno fa, a inizio pandemia, anche se è faticoso. Poi ci sono le piccole soddisfazioni, come l’endorsement della Fender Uk. Non ho dovuto neanche faticare tanto, però la chitarra dorata me la sono fatta customizzare in Friuli. Ho già detto che sono comunque sempre orgogliosa delle mie radici, vero?”.