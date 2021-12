'Çurviei Scjampâts' al Palamostre per i donatori di sangue

Le sezioni Afds della città di Udine, come tradizione, affidano a uno spettacolo teatrale i loro auguri di buone feste natalizie alla cittadinanza. L’appuntamento è per venerdì 17 dicembre alle 20.30. Al teatro Palamostre andrà in scena, così, lo spettacolo del Teatro Incerto dal titolo “Çurviei Sciampâts”, ovvero “Cervelli in Fuga” in cui i tre attori Fabiano Fantini, Elvio Scruzzi e Claudio Moretti interpreteranno a loro maniera un divertente “tolc scjò”.



Lo spettacolo è a ingresso gratuito, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid vigenti. È obbligatoria la prenotazione (Manuela 339 5245117 o Stefania 349 5866805), inviando una mail a udineovest@afdsud.it o udineest@afdsud.it.