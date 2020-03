''In Francia meno problemi''

Chitarrista di fama, presente in molte band anche internaizonali, la friulana Eliana Cargnelutti può testimoniare la disperità di trattamento tra il nostro Paese e l’estero, almeno fino a pochi giorni fa. “In un recente tour geograficamente ampio che ho tenuto in Francia ai primi di marzo - racconta - per quanto riguarda i problemi emergenti la diffusione del Coronavirus, ho avuto una sensazione assai diversa. Non solo non ho avuto problemi di sorta e nessun controllo né alla frontiera, né durante il percorso compiuto, ma neanche nei locali dove ho suonato con la band. Se è vero che forse le cose stanno cambiando rapidamente anche lì, nei giorni scorsi nulla era percepibile: locali pieni, pubblico caloroso e divertito alle battute su noi musicisti ‘non contagiati’ provenienti dall’Italia del nord. Va anche detto che all’estero c’è grande professionalità e rispetto nei confronti dei musicisti. Ad esempio, un recente annullamento di un concerto ha spinto il management a riprogrammare subito la data fra un anno (!) e pagare come da accordi il concerto non eseguito. Cosa inimmaginabile in Italia, dove spesso annullamenti improvvisi (o ancora peggio, non comunicati nei tempi previsti), spostamenti di date, compensi prima pattuiti e poi ridotti, sono all’ordine del giorno. Senza essuna possibilità di miglioramento. Sono contenta di aver aperto la partita Iva per lavorare all’estero: avessi dovuto lavorare solo in Italia, probabilmente avrei preso altre direzioni.