'1917' di Sam Mendes in lingua originale al cinema

Questa settimana, per la rassegna di pellicole in versione originale, The Space Cinema propone il film vincitore di 2 Golden Globes e di 3 Critics Choice Awards: 1917.

1917, il film diretto dal regista premio Oscar Sam Mendes, racconta la storia di due giovani soldati inglesi, Schofield e Blake, in servizio nello stesso battaglione durante la Grande Guerra. I due compagni d’arma creano un rapporto che va oltre l’essere semplici commilitoni ed è proprio per questo legame che gli sarà affidato l’incarico di attraversare le linee nemiche. Un arduo compito per i protagonisti che, tra scene apocalittiche e momenti di smarrimento emotivo, dovranno recapitare un messaggio di vitale importanza e impedire al battaglione di cadere nella trappola tesagli dai tedeschi.

1917 in lingua originale è in programmazione domenica mattina 26 gennaio nei multisala The Space Cinema Roma Moderno, Milano Odeon e Trieste. Lunedì 27 gennaio sarà disponibile nei cinema TSC Limena (PD), TSC Parma Campus (PR), TSC Parco de’ Medici (RM), TSC Rozzano (MI), TSC Vimercate (MB), TSC Silea (TV), TSC Genova (GE) e TSC Vicenza (VI).

