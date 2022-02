'After Love' in anteprima all'Ariston di Trieste

Il film d'esordio dello scrittore e regista anglo-pakistano Aleem Khan “After Love” (GB, 2020, 89'), dramma al femminile sullo scontro di culture tra il mondo occidentale e quello musulmano, sarà in programma in prima visione al cinema Ariston dal 17 febbraio e in versione originale sottotitolata nelle date di venerdì 18 febbraio alle ore 21.00 e mercoledì 23 febbraio alle ore 16,30 e 21.00. “After Love”, distribuito in Italia da Teodora Film, è stato selezionato alla Semaine de la Critique del Festival di Cannes 2020, al BFI London Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma; trionfatore ai British Independent Film Awards con sei premi, è attualmente in corsa per i BAFTA – i “premi Oscar” britannici – con quattro nomination.



Salutato dalla critica come uno dei migliori film britannici

dell’anno, l’esordio di Aleem Khan, ambientato sullo stretto della

Manica tra Dover e Calais, racconta una storia di straordinaria

potenza emotiva. Mary, sposata a un uomo musulmano e convertita

all’Islam, resta improvvisamente vedova e scopre che il marito aveva

una vita segreta con un’altra donna in Francia. La sconvolgente

rivelazione spinge Mary ad andare a conoscere la sua rivale, ma una

serie di colpi di scena attende entrambe le protagoniste…

Scrive Aleem Khan nelle note di regia: "Con “After Love” volevo

esplorare il modo in cui costruiamo la nostra idea di identità e per

chi la costruiamo. Essendo io stesso anglo-pakistano, cresciuto fra

due culture diverse, si tratta un tema che mi tocca personalmente.

Spesso ci adattiamo e cambiamo il modo di comportarci a seconda

dell’ambiente e delle persone con cui siamo, ma perché lo facciamo?

(…) La protagonista del film, Mary, ha adottato la religione e la

cultura del marito, e dopo la sua morte si ritrova a lottare per

rimettere insieme i frammenti del suo cuore e un senso di identità

andato perduto. È alla ricerca della verità, della comprensione e, in

definitiva, di un senso della famiglia. I personaggi si trovano

coinvolti in relazioni in cui verità, morale, bugie e inganni sono

intrecciati fatalmente e spesso si trovano a infrangere il proprio

codice etico, ma per me era importante non condannare o giudicare

nessuno di loro. Sono curioso di sapere se gli spettatori penseranno

che Mary si è spinta troppo oltre, però spero anche che alla fine del

film ripenseranno alle loro stesse relazioni e alle bugie che si

dicono alle persone che amiamo".