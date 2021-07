'Aladino e la lampada magica' in scena a Corno di Rosazzo

Una bella storia d’amore che dimostra come il ‘sotterfugio’ non sia mai un buon mezzo per raggiungere il proprio fine. Tra canzoni, trovate sceniche e la compagnia di un simpatico genio della lampada, ‘Aladino e la lampada magica’ offre un’ora di assoluto divertimento oltre che interessanti spunti di riflessione.



L’evento è proposto da Anà-Thema Teatro, una compagnia ormai famosa anche fuori dal Friuli Venezia Giulia e che quest’anno ha conquistato le piazze con i suoi spettacoli dedicati a Dante Alighieri e alle più belle favole di sempre. Nella serata del 13 luglio vedremo, nei panni dei narratori Gino e Pino, Alberto Fornasati e Massimiliano Kodric.



L’appuntamento è per martedì 13 luglio alle 18.00 al Giardino di Villa Nachini Cabassi (o, in caso di pioggia, al Teatro Parrocchiale ‘Lino Zucco’ sempre a Corno di Rosazzo): lo spettacolo è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione che può essere fatta inviando un messaggio a info@anathemateatro.com.



‘Aladino e la lampada magica’ è il terzo evento teatrale della compagnia all’interno della Rassegna Estiva 2021 organizzata da Noi Cultura e Turismo, una 'gestione associata' dei Comuni di Buttrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone, nata oltre 20 anni fa per valorizzare i territori attraverso la promozione di eventi e attività condivise.



