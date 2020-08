'Alice e il sindaco' chiude l'estate al giardino Loris Fortuna

Venerdì 28 agosto alle ore 21.15 sul grande schermo all’aperto del giardino Loris Fortuna di Piazza I Maggio Alice e il sindaco, commedia politica intelligente ed eccentrica diretta da Nicolas Pariser e presentata alla Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes 2019. Il film chiude ufficialmente la ricca stagione estiva del giardino Loris Fortuna.



Il sindaco di Lione, Paul Théraneau (interpretato da un eccellente Fabrice Luchini), è in crisi. Non ha più una sola idea. Dopo trent’anni di politica, si sente completamente vuoto. Per rimediare a questo problema, si decide ad assumere una giovane e brillante filosofa, Alice Heimann. Il dialogo tra i due, completamente opposti l'uno all'altro, permetterà loro di avvicinarsi, confrontarsi e sconvolgere le loro solide certezze.