'Alice in Wonderland', il Circus-Theatre Elysium di Kiev contro gli orrori della guerra

Un’ode alla vita, un’onda di travolgente bellezza: è questo Alice in Wonderland, lo spettacolo del pluripremiato Circus-Theatre Elysium di Kiev, in arrivo martedì 3 maggio 2022 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine per un’unica, imperdibile serata che unirà danza, acrobazie, straordinari effetti speciali e solidarietà.



Alice in Wonderland aveva appena iniziato la sua seconda tournée in Italia quand’è scoppiata la guerra, impedendo di fatto alla pluripremiata Compagnia ucraina, applaudita in tutto il mondo per i suoi straordinari show, di fare ritorno in patria. La richiesta di aiuto è stata accolta dai maggiori teatri italiani che si sono subito attivati per offrire ai trenta danzatori-acrobati la possibilità di continuare ad esibirsi davanti al pubblico in uno spettacolo che porta con sé un messaggio di pace e speranza.





“Accogliamo nel nostro Teatro questi straordinari artisti nella piena convinzione che continuare a ricevere l’affetto del pubblico rappresenti per loro una possibilità di riscatto in questi momenti così drammatici - commenta il Presidente-. Ora più che mai l’arte dimostra la sua capacità di unire i popoli e di tenere vivi valori imprescindibili come la solidarietà, l’uguaglianza, la lotta a qualsiasi forma di violenza”.Pensato per un pubblico di tutte le età, A. Ritroveremo infatti in scena gli iconici personaggi del romanzo - Alice, il Cappellaio Matto, il Coniglio, il Gatto del Cheshire e la Regina Nera – protagonisti di un avventuroso e coinvolgente susseguirsi di scene, balletti, acrobazie e mirabolanti effetti speciali. Artefice di questo mondo traboccante di fantasia è una compagnia di artisti fondata nel 2012 con l’obiettivo di esplorare tutte le potenzialità del circo moderno: un circo fatto di atleti, acrobati, ballerini, clown e senza domatori, che si avvale delle nuove tecnologie quanto dell’abilità dei suoi interpreti.Nato dall’ispirazione di, il progetto oggi si avvale anche della guida di, direttrice del Circo Nazionale dell’Ucraina che, in più di vent’anni di esperienza, ha vinto molteplici premi tra cui la medaglia d’oro alla competizione internazionale degli artisti circensi a Parigi.I biglietti per lo spettacolo sono in prevendita da giovedì 7 aprile 2022, con tre fasce di prezzi.