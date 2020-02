'Alice nel mondo delle meraviglie' secondo il Circus-Theatre Elysium

Trenta atleti acrobati e ballerini professionisti racconteranno attraverso la più innovativa delle arti circensi la fiaba di Alice nel mondo delle meraviglie: ginnastica acrobatica, recitazione e danza saranno gli ingredienti di Alice in wonderland, spettacolo inserito nel cartellone Eventi Musical Family show che lascerà a bocca aperta il pubblico. A metterlo in scena sarà il Circus-Theatre Elysium, venerdì 21 febbraio alle 20.45 al Teatro Verdi di Gorizia.



I personaggi della leggendaria storia di Lewis Carroll, quindi Alice, il Cappellaio Matto, il Coniglio, il Gatto del Cheshire e la Regina Nera, appariranno davanti al pubblico nella loro interpretazione circense, sullo sfondo di impressionanti scene 3D. Inoltre la storia di Alice si arricchirà dell’amore, in quanto si innamorerà del Principe Azzurro e con lui dovrà superare ostacoli inimmaginabili. Il Circus-Theatre Elysium è stato fondato nel 2012, come circo collettivo che abbraccia i più esperti produttori, i migliori registi e attori. Un progetto artistico nato dall’ispirazione di Oleg Apelfed, capace di raccogliere intorno a sé un cast di professionisti di respiro internazionale e di dar vita adun circo moderno mostrandone per primo le mille sfaccettature e le possiblità di rappresentazione scenica. Determinante è anche l’apporto di Maria Remneva, direttrice del Circo Nazionale dell’Ucraina che, forte di più di vent’anni di esperienza, ha vinto molteplici premi, tra cui tla competizione internazionale degli artisti circensi a Parigi.



Il Botteghino del Teatro, in Corso Italia (tel. 0481/383602), è aperto da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10.30 alle 12.30. La sera dello spettacolo sarà operativa dalle 20 la Biglietteria di via Garibaldi. I biglietti sono in vendita anche sul circuito VivaTicket.