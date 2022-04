'All'ombra del ciliegio in fiore' a Spilimbergo

Nell'ambito del programma della Setemane de culture furlane 2022, l'Amministrazione Comunale di Spilimbergo organizza il concerto "All'ombra del ciliegio in fiore" a Palazzo Tadea, domenica 8 maggio 2022, alle ore 18.



“All’ombra del ciliegio in fiore” è una raccolta di Lieder per soprano e pianoforte con musiche di Paolo Chiarandini su testi di poeti friulani quali Pier Paolo Pasolini, Pierluigi Cappello, Riccardo Castellani, Eddi Bortolussi e Alan Brusini. Il ciclo di questi Lieder è dedicato all’Amore inteso nel suo significato più ampio. Tuttavia non manca, seppur marginalmente, il dolore per un amore perduto e la conseguente condizione di solitudine e infelicità.



La musica ne esalta gli elementi poetici attraverso la creazione di un’atmosfera musicale ed emotiva capace di sottolineare ogni più piccola sensazione. Ne consegue un programma articolato e variato che asseconda la tipologia metrica utilizzata dai diversi poeti passando dalla forma strofica, dove la linea del canto si muove libera e sinuosa fondendosi col suono delicato del pianoforte, a una maggiore libertà strutturale in cui la parte vocale può essere interrotta da brevi intermezzi musicali che richiamano ciò che è già avvenuto o preparano a ciò che sta per accadere.



Ingresso libero nel rispetto delle norme anti Covid-19