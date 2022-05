'All'Opera Giovani', studenti a teatro

La Comunità Collinare del Friuli ha definito un accordo di programma con la Fondazione Teatro Lirico di Trieste per sostenere il progetto "All'Opera Giovani", una interessante iniziativa finalizzata a coinvolgere gli studenti degli istituti scolastici del territorio collinare per assistere gratuitamente ad alcuni spettacoli in cartellone nella Stagione musicale.





Dopo il successo della prima serata, sabato 7 maggio si è tenuto il 2° appuntamento: circa 50 i ragazzi che, tra scuole medie di Forgaria, scuole medie di Osoppo, scuola media di Buja e scuola media di Fagagna, si sono diretti a Trieste, per assistere al Rigoletto di Giuseppe Verdi.





“Un coinvolgimento di grandissima importanza per la crescita culturale dei nostri giovani ed un grande obiettivo per il nostro ente”, ha rimarcato il Presidente della Comunità Collinare, Luigino Bottoni, ringraziando il prof. Valter Querini, Presidente della Pro Loco di Forgaria nel Friuli e il sovraintendente Giuliano Polo per aver contribuito in maniera determinante all’iniziativa.





Un progetto interamente finanziato dalla Fondazione Teatro Verdi e dalla Comunità Collinare, che inizialmente ha previsto 3 appuntamenti per 50 posti disponibili ciascuno e che dalla stagione 2022/2023 verrà ampliato a 100 posti, con due pullman messi a disposizione per la comunità e sarà esteso molto probabilmente a tutti gli spettacoli proposti dal Teatro Lirico Giuseppe Verdi.





Archiviati dunque i primi due spettacoli, l’appuntamento è fissato al 18 giugno 2022 con gli spettacoli “Al Mulino/Pagliacci” musica rispettivamente di Ottorino Respighi e Ruggero Leoncavallo. Al Mulino, opera contemporanea di Fabrizio Da Ros rappresenta una prima esecuzione mondiale.