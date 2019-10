'Alla corte del Patriarca' chiude Musica Cortese

Siamo alla corte del Patriarcato di Aquileia, precisamente a Cividale. Corre l'anno 1333 e tre personaggi, un monaco benedettino sloveno, un famiglio friulano e un cavaliere germanico sono al cospetto del proprio principe per far valere le proprie istanze. Attorno a loro un coro, voce narrante interprete della sensibilità collettiva.



Giovedì 10 ottobre alle 20.30 al Kulturni Dom di Gorizia, Musica Cortese, il festival internazionale di musica antica nei luoghi storici del Friuli Venezia Giulia, saluta il suo pubblico con “Tres, Tres, Tria. Le udienze del Patriarca”, una serata di spettacolo musicale. Protagonisti di questo incontro, fatto di intrecci musicali, storici e linguistici, saranno Claudio de Maglio, Claudio Mezzelani e Massimo Somaglino, impegnati su un testo originale di Angelo Floramo con musiche originali di Fabio Accurso. Lo spettacolo è frutto di una proficua collaborazione tra l'associazione Dramsam, organizzatrice del festival, e l'Accademia d'arte drammatica Nico Pepe di Udine e il Centro musicale sloveno Glasbena Matica di Trieste i cui rispettivi allievi attori parteciperanno alla messinscena.



Ogni personaggio produrrà davanti al trono del Patriarca un soliloquio, un flusso di coscienza, inframezzato da elementi afferenti la propria cultura d’origine e l’ordine di appartenenza, tesi a svelare la sua visione del mondo, sensibilità, retaggio, sogni e paure, desideri e geografie interiori. Il testo è infarcito di parole tratte dalle loro rispettive lingue parlate, friulano, sloveno e germanico, con riferimenti espliciti tratti dai testi dell’epoca, evocati come testimoni davanti al tribunale umano e divino.





La partecipazione allo spettacolo è a ingresso libero. Per informazioni è possibile contattare l'associazione Dramsam inviando una email all'indirizzo dramsamcgma@gmail.com o telefonando al 3381882364.