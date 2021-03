'Andanti perpetui (viaggio a est)' in onda su Rai3

“Andanti Perpetui (viaggio a Est)”, il concerto eseguito dalla Fvg Orchestra e nato da un’idea di Mittelfest come omaggio a Gorizia/Nova Gorica capitale della cultura europea 2025, andrà in onda domenica 14 marzo, alle ore 9.40, su Rai 3.



Registrato a dicembre al Teatro Giovanni da Udine grazie alla concessione degli spazi da parte della Fondazione e al sostegno del Comune di Udine, Andanti Perpetui è un concerto per orchestra e solista: sul palco la FVG Orchestra diretta da Paolo Paroni con i solisti Massimo Mercelli al flauto e Davide Argentiero al clarinetto.



Si inizia con “Notturno passacaglia (tre variazioni)” il brano d'ispirazione liturgica scritto da Ennio Morricone proprio per il flauto di Massimo Mercelli e seguono poi due composizioni per danza attraverso cui Mittelfest fa un omaggio alla musica mitteleuropea tra Otto e Novecento: le armonie struggenti del ceco Antonín Dvořák (“Danze Slave n. 1, 2, 3 op. 72”) e gli avvolgenti suoni di memoria ungherese di Zoltán Kodály (“Danze di Galánta”).

Il concerto si potrà rivedere in replica mercoledì 17 marzo alle 21.45 su RAI3 bis.