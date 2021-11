'Arancia Meccanica' torna sul grande schermo

"Folleggiammo alquanto con altri viaggiatori della notte da autentici sbarazzini della strada, poi decidemmo che era ora di eseguire il numero 'visita a sorpresa': un po' di vita, qualche risata e una scorpacciata di ultraviolenza...". Nel 1971 arrivava nelle sale Arancia Meccanica, immortale capolavoro di Stanley Kubrick destinato a diventare un’autentica pietra miliare della storia del cinema e della cultura pop (con centinaio di omaggi, parodie e citazioni), e definito da Variety, la Bibbia dello spettacolo, “un incubo brillante”. Per festeggiare il 50° anniversario dalla sua uscita, questo cult maledetto torna ora in sala in versione restaurata in 4K. Il film sarà in programma al Visionario da lunedì 29 novembre a mercoledì 1 dicembre alle ore 15.00 (in versione doppiata) e alle ore 20.00 (in versione originale con sottotitoli in italiano).

Tratto dal romanzo “A Clockwork Orange” di Anthony Burgess, Arancia Meccanica è un apologo sul potere e il controllo, una riflessione amara sull’ “educazione”, una fotografia distopica (quando ancora la distopia non era una moda) del ribellismo moderno, un trattato sul desiderio disfunzionale e il libero arbitrio, un film scintillante e (ancora) modernissimo innervato di scelte musicali che hanno fatto storia. Un’occasione da non perdere per vederlo o rivederlo al cinema, nel buio della sala.

Per la programmazione completa e sempre aggiornata e per l’acquisto dei biglietti online consultare il sito www.visionario.movie. Ricordiamo che per accedere al cinema è necessario mostrare il Green Pass, la certificazione verde Covid-19. Per la visione dei film rimane obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2).