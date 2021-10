'Arsenico e vecchi merletti', 'Pour un oui ou pour un non', i concerti dell’Akamus e di San Silvestro

Da oggi, martedì 19 ottobre, sono aperte le prevendite per quattro nuovi appuntamenti di prosa e musica del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Apre la serie, per la prosa, l’attesissimo Arsenico e vecchi merletti (23 – 24 novembre, inizio ore 20.45), spettacolo che ritorna in cartellone dopo l’annullamento nella scorsa stagione. Firmata dalla mano sapiente di Geppy Gleijeses, questa deliziosa dark comedy è liberamente ispirata alla regia di Mario Monicelli che per primo la portò sul palcoscenico in Italia.



Dopo due autentiche regine della scena, il palco sarà tutto di Umberto Orsini e Franco Branciaroli, protagonisti di Pour un oui ou pour un non (14 e 15 dicembre, inizio ore 20.45). Basata sulla comicità involontaria di un drammatico fraintendimento, la pièce su testo della scrittrice francese Nathalie Sarraute. è un perfetto banco di prova per i due travolgenti attori, diretti da Pier Luigi Pizzi.



Per la musica, dal 19 ottobre saranno in vendita i biglietti per il concerto che il 5 dicembre (inizio ore 18.00) vedrà protagoniste una delle principali orchestre al mondo specializzate nel repertorio barocco, l’Akademie für Alte Musik Berlin (Akamus) e la violinista Isabelle Faust, celebrata ospite delle massime istituzioni sinfoniche, dai Berliner Philharmoniker alla London Symphony. Tutto dedicato a musiche di Bach padre e figlio il programma del concerto, anch’esso in riprogrammazione dopo l’annullamento della scorsa stagione.In vendita infine anche i biglietti per l’attesissimo appuntamento del 31 dicembre (inizio ore 18.00) con la Strauss Festival Orchester Wien, protagonista di una tradizione musicale gioiosa e spensierata che non ha uguali al mondo. I travolgenti ritmi di danza, le polke, i valzer e le celebri arie d’operetta che hanno reso famosa in tutto il mondo la musica mitteleuropea a cavallo fra Ottocento e Novecento risuoneranno nell’impareggiabile interpretazione dello storico complesso viennese diretto al violino da Willy Büchler. Solisti il soprano Nathalie Peña-Comas e il baritono Andreas Jankowitsch.Gli sportelli di via Trento saranno aperti dal martedì al sabato (esclusi festivi) dalle ore 9.30 alle 12.30 (solo il primo giorno di prevendita) e dalle 16.00 alle 19.00. Come di consueto gli acquisti potranno essere effettuati anche online sul sito www.teatroudine.it o www.vivaticket.it.Dall’11 ottobre, come da nuove disposizioni, la sala del Giovanni da Udine è disponibile nella sua massima capienza. Per l’accesso rimangono obbligatori il green pass, il rilevamento della temperatura corporea tramite termoscanner all’ingresso e l’utilizzo della mascherina (ffp2 o chirurgica).