'Back to the Future', Elisa regala due canzoni in più

Esce venerdì 18 febbraio 'Ritorno al Futuro / Back to the Future', il nuovo disco di Elisa, reduce dal secondo posto al Festival di Sanremo 2022. Preceduto dalla pubblicazione di due brani inediti, 'A Tempo Perso' e 'Show's rollin'', si tratta di un doppio album molto atteso, uno in italiano ed uno in inglese, e conterrà anche il brano 'O forse tu' presentato al festival.



"Il disco esce stasera a mezzanotte e domani in tutti i negozi - scrive Elisa sui social -. Solo in digitale, su tutte le piattaforme, ci saranno due canzoni in più, 'On me' e 'Shout'! Saliamo a 27 canzoni!!! Manca poco, tra poco saranno anche vostre".

BIG SURPRISE 🎁

Il disco esce stasera a mezzanotte e domani in tutti i negozi. Solo in digitale, su tutte le piattaforme, ci saranno 2 canzoni in più: ON ME + SHOUT! Saliamo a 27 canzoni!!! Manca poco, tra poco saranno anche vostre 😍#RitornoAlFuturo #BackToTheFuture pic.twitter.com/yiYll3egZd — Elisa (@elisatoffoli) February 17, 2022