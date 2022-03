'Ballantini e Petrolini' in scena a Polcenigo, Lignano e Grado

Un volto noto del piccolo schermo darà vita nei teatri del Circuito ERT a sette maschere di uno dei maestri della comicità italiana, Ettore Petrolini. Dario Ballantini, l’imitatore di Striscia la Notizia, andrà in scena con Ballantini e Petrolini giovedì 17 marzo al Teatro Comunale di Polcenigo, venerdì 18 marzo al Cinecity di Lignano Sabbiadoro e sabato 19 marzo all’Auditorium Biagio Marin di Grado. Tutte e tre le serate inizieranno alle 20.45. Domenica 20 marzo, infine, Ballantini riporterà in regione lo spettacolo che ha circuitato con successo nelle scorse stagioni: Da Balla a Dalla. L’omaggio al cantautore bolognese andrà in scena alle 17.30 al Teatro Verdi di Muggia.



In Ballantini e Petrolini, l’artista livornerse riesce a far rivivere, con la consueta maniacale ostinazione per il totale camuffamento, alcuni tra i più celebri personaggi del grande comico romano nato a fine Ottocento: Gigi Il Bullo, Salamini, la Sonnambula, Amleto, Nerone, Fortunello e Gastone. Tra un personaggio e l’altro, Ballantini si trucca a vista utilizzando una sorta di camerino aperto. Il lavoro di ricerca di trucchi e costumi originali restituisce l’atmosfera pionieristica di questo genio assoluto. Ettore Petrolini può essere considerato, infatti, il precursore di tutta la comicità italiana, grazie alla sua capacità di creare personaggi che, corredati da rudimentali trucchi speciali, sono stati di ispirazione per molti grandi interpreti della scena.



Il commento musicale e la riproposizione dei successi “petroliniani” sono affidati al virtuosofisarmonicista e compositore Marcello Fiorini che ha curato anche gli arrangiamenti dei brani. La regia dello spettacolo è di Massimo Licinio.Figlio e nipote d’arte, Dario Ballantini alterna la sua carriera di pittore e trasformista comico dal 1984, anno in cui consegue il diploma di maturità artistica. In tv ha lavorato soprattutto con Corrado a inizio carriera e con Antonio Ricci a Striscia la Notizia da 25 anni. In teatro ha esordito nel 1987 con compagnie dialettali proseguendo negli anni con i suoi spettacoli di trasformismo fino all’omaggio a Lucio Dalla con Da Balla a Dalla del 2014. Per il cinema ha lavorato tra gli altri con Alessandro Benvenuti, Silvano Agosti, Pupi Avati, Paolo Virzì, Leonardo Pieraccioni, Giovanni Veronesi e Roan Johnson.In radio è stato conduttore e co-autore per tre anni del programma Ottovolante (Radio 2) che gli è valso il premio Flaiano nel 2013.Maggiori informazioni e prevendite contattando il Teatro di Polcenigo (prevendita i due giorni precedenti lo spettacolo dalle 17 alle 19, info scrivendo a teatro.polcenigo@gmail.com), il Cinecity di Lignano (334 105 8083 da lunedì a venerdì dalle ore 17 alle 20, info scrivendo a cinecitylignano@gmail.com) e la Biblioteca Falco Marin di Grado (0431 82630). Per le date di Lignano e Grado è possibile acquistare il biglietto online sul circuito Vivaticket. Informazioni anche al sito www.ertfvg.it.