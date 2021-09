'Bidovec – Tomažič: fratellanza' in scena al Centro culturale Andrej Budal

Mercoledì 22 settembre 2021 con inizio alle ore 20.00 al Centro culturale Andrej Budal di Štandrež-Sant’Andrea (via Montello, 9) si terrà lo spettacolo teatrale “Bidovec – Tomažič: fratellanza”, per la regia di Lino Marrazzo, a cura della compagnia del Teatro Stabile Sloveno di Trieste.



In certi frangenti gli eroi ispirano i nuovi eroi. Altri momenti hanno bisogno di un uomo per consentire la nascita di un nuovo uomo. A volte puoi trovare un eroe in un uomo e un uomo in un eroe. Ferdo Bidovec e Pinko Tomažič sono esempi di entrambi. Non è del tutto chiaro se oggi serva più la storia di un eroe o la storia di un uomo. Il fatto è che l’uomo, prima di diventare un eroe, era semplicemente un uomo. Chi ha cercato accuratamente il senso, lo ha messo in discussione e ha trovato il significato in se stesso, lo ha poi seguito , fedelmente ed eroicamente e se era necessario, fino alla morte.



I promotori della serata sono il Circolo culturale Oton Župančič, la sezione giovanile Pičulati, il Teatro stabile sloveno di Trieste ed il Kulturni dom di Gorizia nell’ambito del progetto Komigo 2021.

E’ consigliata la prenotazione ed è obbligatoria la presentazione del Green-pass. Si raccomanda il rispetto della normativa anticovid.

INFO: Kulturni dom di Gorizia: tel. 0481 33288 o info@kulturnidom.it.