'BroadWay Celebration', viaggio nella storia dei grandi musical

A distanza di pochi giorni l’uno dall’altro si succedono al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia tante stelle e tanti spettacoli musicali… La passione, le emozioni e il coinvolgimento che la musica suscita nel pubblico sono il comune denominatore, rappresentano la chiave per addentrarsi in una proposta tanto articolata.



Dopo Thomas Borchert in “The Piano Man” e “MusicAll” con Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone, accolti da grande successo, arriva il 5 luglio in una replica unica “Broadway Celebration” che rappresenta una vera chicca in questo contesto: format unico in Italia, è uno show-concerto che fa omaggio ai grandi musical di Broadway e del West End.



Ne sono protagonisti alcuni ottimi solisti e performer di Musical Theater italiani, accompagnati da una band scatenata e dal coro Note Innate.

Si canta rigorosamente in lingua originale, ma c’è un “filo rosso” che provvede in italiano ad accompagnare il pubblico da una partitura all’altra, a introdurre una scena di “Cats” o a spiegarne un’altra che arriva magari dal “Re Leone”: è il presentatore Umberto Scida che con il suo racconto stupisce i cultori del genere e avvince i neofiti a questo vasto repertorio in un modo frizzante e pieno di ritmo, evocando aneddoti, curiosità e retroscena sui Musical che hanno fatto la storia.



In effetti, se si scorrono i titoli in scaletta – interpretati dagli otto preparatissimi solisti – l’itinerario nella storia del grande musical americano e inglese appare ricchissimo: si inizia con le arie e le scene di “Les Miserables”, per passare a “Jesus Christ Superstar”, si danza scatenati con “Grease”, ma non c’è modo di riprendere fiato, perché non poteva mancare il trascinante gospel di “Sister Act”… E poi la storia attuale e malinconica di “Rent” e quella universale di “Evita” e l’emozione di “A Chorus Line”, lo humour grottesco di “Hairspray” e la favola commovente di “The Lion King”…I brani ed i musical si succedono, uno dopo l’altro, in un congegno oliato di entrate, uscite, assoli e duetti o interventi corali: una formula snella ed efficace che, grazie al sapiente lavoro della regista Melina Pellicano, porta in scena uno spettacolo dal grande impatto sonoro e visivo.“Broadway Celebration” nasce dalla collaborazione fra Marco Caselle (artista, performer e produttore attivo nel campo del Musical) e Alex Negro (cantante, direttore e fondatore di Sunshine Gospel Choir) e si pone l’obiettivo di portare in tutta Italia i brani dei grandi musical di Broadway e del West End esaltando quelli che sono i caratteri distintivi di questo genere musicale: la forza espressiva ed il coinvolgimento degli spettatori. L’idea dei due creatori ed il talento del cast hanno dato vita ad uno spettacolo originale, che riesce a comunicare in modo efficace e divertente la storia e le potenzialità del teatro musicale di matrice anglosassone.In accordo alle raccomandazioni per il contenimento dell’epidemia, si consiglia di ricorrere in via preferenziale alla prenotazione e all’acquisto dal sito www.ilrossetti.it . La biglietteria del Politeama Rossetti è regolarmente aperta: da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli, lavora esclusivamente per le operazioni legate agli spettacoli in partenza.Ricordiamo che la capienza delle sale è ridotta per il contingentamento: per informazioni sulla disponibilità di posti e altre eventuali esigenze, invitiamo a contattare la biglietteria telefonicamente, al tel. 040.3593511.