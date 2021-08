'Buio 1981', la storia del serial killer Roberto Succo arriva a Udine

Farà tappa anche a Udine la tournée di BUIO 1981, lo spettacolo teatrale nato dalle fucine del laboratorio di scrittura MateâriuM e dell'Associazione Servi di Scena. Nel capoluogo friulano, lo spettacolo ispirato a una delle storie più cupe degli anni ’80, quella del pluriomicida Roberto Succo, sarà ospitato dal parco Moretti il 18 e il 19 agosto, alle 21.



I giovani attori e attrici sapranno riportare il pubblico alle atmosfere dei primi anni ’80, creando un’esperienza teatrale dai toni cupi. Entrambi gli appuntamenti - che hanno ricevuto il contributo del Comune di Udine e fanno parte del cartellone di UdinEstate - saranno a ingresso gratuito ma con obbligo di green pass, come stabilito dalla normativa vigente. Sarà anche possibile prenotare il proprio posto scrivendo a info@matearium.it.



Dopo il lungo periodo di stop a causa della pandemia, la pièce che vede in scena una decina di giovani interpreti del nostro territorio,. Ne seguiranno altri, oltre a una lunga serie di stupri, aggressioni, furti e rapine compiuti in Francia e in Svizzera. Ed è proprio all'uscita di una pizzeriache il ragazzo (passato alla storia come l’assassino della luna piena, il killer dagli occhi di ghiaccio, e non solo)Per ricostruire fedelmente gli eventi e il contesto, la compagnia ha realizzato un’approfondita ricerca iconografica e musicale, interpellando le teche RAI di Venezia e Roma e analizzando i quotidiani dell’epoca. Lo spettacolo è stato inoltre rielaborato sotto forma di graphic novel, un vero e proprio romanzo per immagini, che verrà presentato a conclusione di ciascuna replica (acquistabile su www.matearium.it).