'Cena con delitto' al giardino Loris Fortuna

Nulla unisce una famiglia come un omicidio! Venerdì 7 agosto alle ore 21.15 torna sul grande schermo all'aperto del giardino Loris Fortuna di piazza I Maggio Cena con delitto - Knives out. Il regista Rian Johnson rende omaggio alla regina del giallo Agatha Christie con un mistery intrigante e attuale dove tutti, nessuno escluso, possono essere il possibile assassino. Un divertente giallo con un cast ricchissimo che include Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon e Christopher Plummer!



Harlan Thrombey, ricco e anziano romanziere, si è suicidato o è stato ucciso? A risolvere il mistero viene chiamato l'investigatore privato Benoit Blanc. La famiglia del defunto è numerosa, e tutti sono potenziali sospettati: ognuno di loro, infatti, avrebbe un motivo più che valido per eliminare Harlan...



La biglietteria del cinema all’aperto apre alle ore 20.45. Speciali tariffe estate (ad esclusione dei film in prima visione e degli eventi).