'#Cerianchetu?' Il Teatro Stabile del Fvg coinvolge il pubblico

Nuova iniziativa social del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e questa volta anche il pubblico è protagonista. “C’eri anche tu?” è la domanda che accompagna i video che passeranno da venerdì 1 maggio sui profili social del Rossetti: naturalmente si attendono le risposte degli spettatori e soprattutto i loro video (per questa volta, anche quelli “pirata”!!) dei momenti più emozionanti vissuti sotto le stelle del Rossetti.



Quando la luce sfuma sulla platea del Rossetti, c’è un bel da fare a proibire foto e video. Il rituale si ripete a ogni replica: la voce avverte, magari accolta da qualche mugugno… E appena l’artista spunta sul palco, ecco uno stormo di flash e telefonini all’opera…

In barba ai divieti e al lavoro dissuasorio delle maschere in sala, sappiamo bene che ci sono spettatori abilissimi a riprendere i loro beniamini… La novità che si scopre con #Cerianchetu? è che i video li facciamo anche noi del Rossetti e che – solo per questa volta! – chiediamo l’aiuto dei “pirati” per poter contare anche sulle loro registrazioni!



Dal pomeriggio di venerdì 1 maggio, infatti, passeranno ogni giornoche in questi anni abbiamo vissuto assieme: gli applausi agli attori più amati, i bis concessi a furor di popolo in coda a musical e concerti, l’emozione delle prove, le standing ovation… E vi chiederemo: #Cerianchetu?Un modo per condividere i ricordi e le emozioni uniche e travolgenti che solo il teatro riesce a donare, attraverso quell’irripetibile feeling che si tesse fra pubblico e palco, fra l’artista e ogni singolo spettatore. Una vibrazione che accade solo dal vivo, solo quella volta…A quella dimensione ci prepariamo a ritornare al più presto, assieme ai nostri attori e al nostro pubblico: nell’attesa che avvenga, chiediamo agli spettatori di dialogare con noi e con gli artisti, inviandoci per wetransfer all’indirizzo info@ilrossetti.it i video che hanno filmato durante gli spettacoli, gli applausi o con gli artisti che più hanno amato.Li selezioneremo e li pubblicheremo assieme ai nostri sui social, creando un percorso ricco dell’energia magica di tante serate a teatro!Vi chiediamo di corredare l’invio del video con il nome dell’autore e una liberatoria che ci consenta di usare la registrazione, scrivendo nell’oggetto #Cerianchetu?.#IlRossetti #theshowwillgoon #Cerianchetu?