'Che disastro di commedia' tra Monty Phyton e Michael Frayn

The play the goes wrong è uno spettacolo nato nel 2012 in un piccolo teatro all’interno di un pub londinese, The Old Red Lion, che poteva ospitare un massimo di 60 spettatori a sera. Il grande successo ottenuto da questo lavoro diretto da Mark Bell per la compagnia Mischief Theatre lo ha portato a debuttare nel 2014 al Duchess Theatre dove è tuttora in scena. La versione italiana, intitolata Che disastro di commedia, vista nel Circuito ERT nelle passate stagioni, ritorna in Friuli per due serate: giovedì 5 dicembre alle 21 al Teatro Ristori di Cividale e venerdì 6 dicembre alle 20.45 al Teatro Verdi di Maniago. Diretti da Mark Bell, sui due palchi regionali saliranno Stefania Autuori, Luca Basile, Viviana Colais, Valerio Di Benedetto, Alessandro Marverti, Yaser Mohamed, Igor Petrotto, Marco Zordan.



La commedia mescola il gioco del teatro nel teatro di Rumori Fuori Scena di Michael Frayn con la comicità irriverente dei Monty Python. Scritta da Jonathan Sayer, Henry Shields e Henry Lewis è stata tradotta e rappresentata in oltre venti Paesi, sempre diretta da Mark Bell, sbarcando in Australia e negli Stati Uniti, a Broadway, prodotta dal regista e produttore J.J. Abrams, al suo debutto nel mondo del teatro.

Che disastro di commedia racconta la storia di una compagnia teatrale amatoriale, la Cornley Polytechnic Drama Society che, dopo aver ereditato improvvisamente un’ingente somma di denaro, tenta di produrre un ambizioso spettacolo che ruota intorno a un misterioso omicidio perpetrato negli anni Venti nel West End. La commedia è un susseguirsi di errori, strafalcioni, momenti imbarazzanti e disastri provocati dagli attori stessi. La produzione della Cornley Polytechnic Drama Society si rivela una catastrofe e gli attori cominciano ad accusare la pressione, andando nel panico.

Che disastro di commedia mette in scena le paure degli attori e gli errori che sul palco non si dovrebbero mai commettere.