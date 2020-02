'Ciao Federico' di Gideon Bachmann per l'iomaggio a Fellini

Realizzati nell'ambito della mostra “Fellini. La Dolce vita – 8 ½. Fotografie di scena” ideata dall’ERPAC, proseguono gli incontri FELLINI 100 organizzati dall'Associazione Casa del Cinema di Trieste e coordinati dal critico cinematografico Lorenzo Codelli. Al Magazzino delle Idee il 14 febbraio alle 18 Riccardo Costantini, coordinatore dell'Archivio fotografico di Cinemazero, introdurrà il documentario “Ciao Federico” di Gideon Bachmann.



Gideon Bachmann cattura l’atmosfera magica del rutilante set del Satyricon di Fellini, nell’unico backstage davvero completo e ricco sul modo di lavorare del grande Federico. C’è tutto dell’inimitabile macchina cinematografica di Fellini: ironia, risate, urla, scherzi e battute salaci, direzione degli attori spietata pur di raggiungere l’obbiettivo, scenografie e costumi spettacolari, intuizioni geniali, la creatività inarrestabile e camaleontica del regista in dialogo/contrasto costante con le problematiche del set e della produzione…Poi, l’eccezionale atmosfera del film calata nell’epoca: l’unicità assoluta di un set di Fellini, mondano, atteso, partecipato e visitato

da tutti (appaiono perfino Roman Polanski e Sharon Tate), un cast ammantato di un’aura post-sessantotina, una ‘tribù’ umana variopinta e per certi versi incontrollabile… Bachmann, con verve autoriale, – lavorando molto sul montaggio, ac­costando interviste posate e materiale d’archivio (documenta Fellini inin­terrottamente dal 1956) – racconta senza fronzoli un momento delicato della carriera del regista riminese, in cui sembra cercare una nuova strada, un nuovo modo di rapportarsi con il racconto e con la realtà. «Bachmann ci consente - spiega Riccardo Costantini - di entrare nella psicologia felliniana senza bussare, spingendo la sua macchina da presa e i suoi microfoni addosso al regista in modo che ogni filtro e ogni distanza di cortesia saltino. Appaiono contrasti profondi: tutto ruota attorno al ‘demiurgo’, tutto dipende da lui, ma la sua solitudine e irrequietezza permangono come malinconica nota di bordone. Dalla collera all’entusiasmo, dall’essere costantemente istrionico per celare le proprie debolezze, il fare cinema di Fellini non ha – come sempre – compromessi e si offre come un profondo ‘dramma creativo’». Un tributo cinematografico, dunque, delicatamente dolente, che è anche un meraviglioso documentario su cosa significhi fare cinema e creare artisticamente. Ciao, Federico!, canta Bachmann, perché intuisce che la strada intrapresa da Fellini non si sa dove lo porterà… Quel che è certo è che per colpa di questo documentario, forse troppo diretto, troppo privato, troppo rivelatorio, Fellini non parlerà a Bachmann – amico di lungo corso – per diversi anni.



Prossimo appuntamento con gli incontri su Fellini al Magazzino delle Idee il 18 febbraio con Lorenzo Codelli che parlerà delle influenze di Fellini sul cinema americano in "Woody Allen, Paul Mazursky e Fellini". Il 26 febbraio al Teatro Miela ultima proiezione dedicata al regista con "Amarcord" a partire dalle 20.30, dopo il dj set Loris Zecchin (Solar Ipse).