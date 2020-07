'Complesso d'archi del Friuli e del Veneto' a Stolvizza di Resia

Suggestivo appuntamento a Stolvizza di Resia venerdi' 31 luglio 2020, alle ore 18.30, con il "Complesso d'archi del Friuli e del Veneto" che proporrà un programma di grande spessore musicale in un contesto ambientale davvero unico.

Teatro dello spettacolo saranno, infatti, gli spazi all'aperto del Belvedere "Roberto Buttolo" nel tradizionale borgo Kikej, che farà da cornice ad un evento che segnerà un bel momento culturale per far "ripartire" la montagna dopo le tante vicissitudini legate al COVID.19.



L'evento "Natura e Cultura Insieme" è stato organizzato dall'Associazione "ViviStolvizza" in collaborazione con l'Ente Parco Regionale delle Prealpi Giulie e l'Ecomuseo Val Resia e prevede una escursione sul "Ta lipa pot" con guide messe a disposizione dal Parco. Il ritrovo è in Piazza dell'Arrotino alle ore 14,30. Dopo l'escursione seguirà una visita ai Musei e quindi alle ore 18,30 Concerto all'aperto.



Per partecipare è necessario tenere conto di tutte le precauzioni disposte dalle autorità per il contenimento dell'epidemia da COVID-19. Tutti i presenti saranno registrati. Per ottemperare a quanto previsto dalle vigenti norme è assolutamente necessaria la prenotazione entro le ore 16,00 di mercoledi' 29 luglio e comunque fino ad esaurimento posti telefonando al numero 0433.53534 oppure scrivendo a info@parcoprealpigiulie.it.