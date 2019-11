'Conchiglie e Stelle' a Cormons

Una serata evocativa e di alto livello musicale, quella del prossimo venerdì 22 novembre, al Teatro Comunale di Cormons (ore 21, ingresso libero), con Marco Ballaben (pianista e compositore) che - solo e in trio - propone il suo "Conchiglie e Stelle".



Il live vede protagonista il pianista Marco Ballaben affiancato da Giovanni Toffoloni al basso e Paolo Muscovi alla batteria. A condurre la serata è Leonardo Tognon. L'artista giuliano propone in concerto il suo recente album "Conchiglie e stelle", registrato da Artesuono Recording Studio di Cavalicco (Udine), unitamente ad alcuni brani di nuova composizione.



"Conchiglie e stelle" è un album strumentale altamente evocativo che contiene musiche interamente composte da Ballaben per pianoforte solo e in trio. Le sue sono fotografie in musica o - come dice lo stesso Marco - "visioni sonore concepite grazie al profondo amore per il cinema e per le musiche da film".



Marco si presenta così: "Amo tutto quello che scuote la mia anima e mi affascina. Non sono un jazzista, non sono un pianista classico, suono quello che mi regala emozione e divertimento. Ho cominciato a cinque anni e da sempre ho suonato le canzoni pop assieme agli studi di Chopin o ai preludi di Debussy. A tredici anni sono entrato nella prima band, alle serate mi accompagnava papà Gaetano.Mi sono innamorato del progressive, ho studiato a Milano e ho fatto il turnista per artisti in voga negli anni ’80 (Passenger, Novecento, Ferradini)".

Poi Ballaben ha lavorato con la Warner tedesca come autore e artista per i “Venice” e a Francoforte con la produzione di Axel Kloprogge (TXT, Modern Talking). Ha fatto parte della "Witz Orchestra" con cui ha partecipato a molti format televisivi. Collabora con diverse istituzioni musicali (tra cui la Scuola di Musica 55 di Trieste) ed è specializzato nel metodo Yamaha che insegna nella scuola "Emozionalmente" di San Donà di Piave.



Il concerto è organizzato da Cinquantacinque Cooperativa Sociale / Scuola di Musica 55 Trieste, in collaborazione con il Comune di Cormons e A.N.D.O.S. Comitato di Gorizia. Con il contributo di ILCAM SpA, Daniel De Noto private banker, SIRK La Subida, Mast ICC SB srl.