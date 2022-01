'Dannazione donna' a Pordenone

Dannazione Donna di Marco Ferri, domenica 30 gennaio, alle 16, andrà in scena all'Auditorium Concordia di Pordenone. Un atto unico in tre quadri per una sola protagonista, Stefania Moras.



Atto unico di Marco Ferri, in tre quadri e per una sola protagonista, sul ruolo delle donne nelle aziende. Il focus è la diseguaglianza di trattamento economico, come punto di vista sulle ragioni della differenza di genere. Se il capitalismo è stato la forma economica che ha storicamente assottigliato le differenze tra i due sessi, non ha potuto risolvere quella fondamentale: anche ai vertici di un’azienda multinazionale, una donna guadagna circa il 20% in meno di un uomo, a parità di ruolo e funzione.

“Dannazione donna” è una storia ambientata in una grande azienda raccontata con ironia, forza espressiva, con più colpi di scena.

Scritto prima dell’8 marzo del 2017, cioè prima del primo sciopero internazionale contro le disparità salariali, prima del Rapporto Ocse sulla disparità salariale e prima del Word Economic Forum 2017, secondo cui in Italia il 61,5% delle donne che lavora viene pagato poco, “Dannazione donna” risulta ora un testo di ancora più stringente attualità, vista l’ultima legge finalmente uscita anche in Italia sulla parità salariale, e rimane un esempio efficace di teatro civile.

Una prova attoriale complessa e affascinante. Anch’essa allegoria della difficoltà delle donne nei loro molteplici ruoli. Ben otto personaggi, dalla donna delle pulizie fino alla CEO dell’azienda, attraverso una cadenza narrativa tra la commedia e il thriller, il buffo e il drammatico, mettono in scena la realtà lavorativa e sociale delle donne in Italia …. con un finale assolutamente sorprendente.