'Days Of Being Wild ' in sala a Trieste

Prosegue al cinema Ariston di Trieste la rassegna 'Una questione di stile - Il cinema di Wong Kar Wai in versione restaurata' dedicata al maestro della new wave del cinema di Hong Kong. In programma sei titoli di uno dei più grandi autori contemporanei, distribuiti dalla Tucker Film, restaurati grazie a un lavoro meticoloso curato dallo stesso regista. Il quarto film della rassegna è “Days Of Being Wild”, in calendario all'Ariston in versione originale sottotitolata, lunedì 14 e martedì 15 giugno alle ore 16.00, 18.30, 21.00. Seguiranno, nelle settimane successive, gli ultimi appuntamenti con “As Tears Go By” (lunedì 21 e martedì 22 giugno) e “In He Mood For Love” (lunedì 28 e martedì 29 giugno).

Un'occasione per celebrare il cinema al cinema e per far conoscere Wong Kar Wai alle nuove generazioni.