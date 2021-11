'Delitto imperfetto in casa fiaschetto' fa tappa a Pasian di Prato

Domenica 28 novembre, alle 17.30, all'Auditorium Venier di Pasian di Prato, per la rassegna Emozionarsi a teatro, andrà in scena la commedia 'Delitto imperfetto in casa fiaschetto' della compagnia Il Tomat - Associazione Culturale Udine Sipario per la regia di Adriana Dainotto.



Una storia che racconta le vicende della famiglia Fiaschetto, proprietari di una piccola Pensione, alle prese con bizzarri dongiovanni e personaggi misteriosi che interrompono la vita tranquilla degli ospiti. Colpi di scena e comicità dei protagonisti, per ridere, pensare ed emozionarsi.



A causa di problemi sopravvenuti non sarà possibile portare in scena lo spettacolo "L’om, la bestie e la virtût" precedentemente programmato.



Ingresso libero con green pass.